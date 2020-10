V USA zatkli čínskych agentov, ktorí prenasledovali oponentov Pekingu

Washington 28. októbra (TASR) - V Spojených štátoch zatkli v stredu päť čínskych agentov, ktorí sa v USA podieľali na operácii zameranej proti oponentom čínskej vlády. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie amerických úradov.



Námestník ministra spravodlivosti pre národnú bezpečnosť John Demers uviedol, že boli vznesené obvinenia voči ôsmim ľuďom zapojeným do "nelegálnej čínskej operácie, známej ako Fox Hunt".



"Od roku 2014 je Čína pod vedením generálneho tajomníka (Komunistickej strany Číny a prezidenta) Si Ťin-pchinga zapojená do globálnej operácie Fox Hunt," uviedol Demers na tlačovej konferencii s riaditeľom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopherom Wrayom.



Demers ďalej povedal, že túto operáciu Čína označuje za medzinárodnú protikorupčnú kampaň, v rámci ktorej sa snaží nájsť legálnych utečencov po celom svete a priviesť ich späť do Číny, aby tam čelili obvineniam z trestného činu.



"Avšak v mnohých prípadoch sú to hľadaní oponenti Si Ťin-pchinga - politickí rivali, disidenti a kritici", povedal Demers, podľa ktorého ide o zjavné porušenie zásad právneho štátu a medzinárodných noriem.



Dodal, že v USA boli zatknutí piati čínski agenti a ďalší traja sa pravdepodobne nachádzajú v Číne. Voči všetkým vzniesli obvinenia zo "sprisahania, ktorého sa dopustili tým, že v USA pôsobili ako ilegálni agenti Čínskej ľudovej republiky".