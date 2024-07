V USA zatkli Sýrčana, ktorý šéfoval väzeniu, kde dochádzalo k mučeniu

Los Angeles 18. júla (TASR) - Bývalého sýrskeho vojenského predstaviteľa, ktorý v Sýrii viedol väzenie, kde podľa ľudskoprávnych aktivistov bežne dochádzalo k mučeniu a zneužívaniu, zatkli v Los Angeles. Podľa agentúry AP o tom svedčia súdne dokumenty.



Samir Usman Šajch (72) bol minulý týždeň na medzinárodnom letisku v Los Angeles zadržaný a vzatý do väzby na základe obvinenia z imigračného podvodu - za to, že vo svojich žiadostiach o americké víza a občianstvo poprel, že by niekedy niekoho v Sýrii stíhal.



Šajch mal v Sýrii v rokoch 2005-08 na starosti neslávne známe väzenie Adra. Skupiny pre ľudské práva a predstavitelia OSN v súvislosti s ňou obvinili sýrsku vládu z prípadov zneužívania a svojvoľného zadržiavania tisícok ľudí, v mnohých prípadoch bez informovania ich rodín o ich osude. Mnohí zostávajú nezvestní a predpokladá sa, že zomreli alebo boli popravení.



Svoju kariéru začal Šajch na policajných veliteľských postoch a následne prešiel do vnútornej rozviedky, ktorá sa zameriavala na boj proti politickému disentu. Šéfom väznice Adra a brigádnym generálom sa stal v roku 2005. Rok pôsobil aj ako guvernér provincie Dajr az-Zaur, ktorá sa nachádza severovýchodne od sýrskeho hlavného mesta Damask, kde došlo k násilným zásahom proti demonštrantom.



Podľa dostupných informácií si Šajch kúpil jednosmernú letenku s odletom z Los Angeles 10. júla do Bejrútu v Libanone, ktorý má spoločnú hranicu so Sýriou.



Podobne ako Šajch sú zo zneužívania zadržaných podozriví aj ďalší aktéri vojny v Sýrii, ktorá už trvá 14 rokov. Medzi nimi sú aj predstavitelia povstaleckých skupín a Sýrskych demokratických síl pod vedením Kurdov, ktoré strážia podozrivých a odsúdených členov Islamského štátu uväznených na severovýchode Sýrie.



Občianskej vojne v Sýrii, ktorá si vyžiadala takmer pol milióna obetí a presídlenie polovice predvojnovej populácie krajiny, predchádzali v marci 2011 nenásilné protesty proti vláde prezidenta Bašíra Asada.