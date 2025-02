PRVÉ ÚMRTIE NA OSÝPKY V USA ZA 10 ROKOV: Obeťou je dieťa

Austin 27. februára (TASR) — V americkom štáte Texas zomrelo dieťa v školopovinnom veku s osýpkami, ktoré minulý týždeň prijali do nemocnice v meste Lubbock a proti tejto chorobe nebolo očkované. Ide o prvé úmrtie na osýpky v USA za posledných desať rokov, oznámil v stredu miestny zdravotnícky úrad. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a televíziu CNN.



V Texase už niekoľko týždňov trvá epidémia osýpok, zatiaľ je potvrdených 124 prípadov. Väčšina postihnutých sú deti vo veku od päť do 17 rokov, 18 ľudí museli hospitalizovať – ani jeden nebol očkovaný.



Kde sa epidémia osýpok začala, sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Zdravotnícky úrad zdôraznil, že najlepšou ochranou pred týmto nebezpečným infekčným ochorením je očkovanie, napríklad kombinované očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke (rubeole).



Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr., ktorý v predchádzajúcich rokoch často spochybňoval očkovanie, v stredu uviedol, že jeho rezort situáciu v Texase pozorne sleduje. Na prvom zasadaní vlády tiež tvrdil, že hospitalizácie sa uskutočnili primárne z karanténnych dôvodov, tamojší lekári však uviedli, že väčšina pacientov bola prijatá pre problémy s dýchaním.



"Nehospitalizujeme pacientov na účely karantény. Do našej nemocnice prijímame pacientov, ktorí potrebujú akútnu podpornú liečbu," cituje CNN doktorku Laru Johnsonovú z Covenant Health Lubbock Service Area.



Osýpky sú jednou z najnákazlivejších infekčných chorôb a v krajnom prípade môžu byť život ohrozujúce. Vírus osýpok sa prenáša okrem iného kvapôčkami a aerosólmi, ktoré sa uvoľňujú pri hovorení, kašli a kýchaní. Infekcia sa zvyčajne začína horúčkou, zápalom spojiviek, nádchou, kašľom a bolesťami hlavy a bielymi až modro-bielymi škvrnami na sliznici v ústach. O niekoľko dní teplota zvýši a vytvoria sa typické hnedoružové vyrážky. K zvyčajným príznakom sa môže pridružiť i krvácanie slizníc a zápal pľúc alebo mozgu.



Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zaregistrovalo v roku 2024 desať úmrtí súvisiacich s osýpkami, z toho deväť v Rumunsku a jedno v Írsku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) došlo v roku 2023 na celom svete odhadom k 107.000 takýmto úmrtiam - väčšinou išlo o neočkované alebo nedostatočne zaočkované deti do päť rokov.