V USA žiadajú trest smrti pre aktéra vraždy 2 zamestnancov ambasády

Ilustračná snímka cely. Foto: TASR Henrich Mišovič

Washington 16. mája (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti bude žiadať trest smrti pre Eliasa Rodrigueza z Chicaga, ktorý je obvinený zo zastrelenia dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva vo Washingtone. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.

Rodriguez bol zadržaný bezprostredne po streľbe, ku ktorej došlo 21. mája 2025 pred budovou Židovského múzea vo Washingtone. O život prišli 30-ročný Yaron Lischinsky a jeho 26-ročná snúbenica Sarah Milgrimová.

Federálna prokurátorka Jeanine Pirrová v súdnom podaní uviedla, že prokuratúra bude pre Rodrigueza žiadať najvyšší trest. Obvinený čelí obžalobe z vraždy, trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami a zločinu z nenávisti. Podľa Pirrovej bolo Rodriguezovo konanie motivované „politickou, ideologickou, národnostnou a náboženskou zaujatosťou, pohŕdaním a nenávisťou“.

Podľa vyšetrovateľov Rodriguez pri zadržaní kričal: „Slobodu Palestíne“ a policajtom povedal: „Urobil som to pre Palestínu, urobil som to pre Gazu.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa domnieva, že Rodriguez konal sám a k trestnému činu ho motivovala „antisionistická a propalestínska ideológia“.

Lischinsky bol izraelský občan, ktorý pracoval ako výskumník na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone. Americká občianka Milgrimová pracovala na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone na oddelení pre vzťahy s verejnosťou. Pár bol zasnúbený.

AP pripomenula, že americký prezident Donald Trump podporuje trest smrti a zasadzuje sa za jeho využívanie pri „najohavnejších zločinoch“.
