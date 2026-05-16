< sekcia Zahraničie
V USA žiadajú trest smrti pre aktéra vraždy 2 zamestnancov ambasády
Rodriguez bol zadržaný bezprostredne po streľbe, ku ktorej došlo 21. mája 2025 pred budovou Židovského múzea vo Washingtone.
Autor TASR
Washington 16. mája (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti bude žiadať trest smrti pre Eliasa Rodrigueza z Chicaga, ktorý je obvinený zo zastrelenia dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva vo Washingtone. Informovali o tom agentúry AP a AFP, píše TASR.
Rodriguez bol zadržaný bezprostredne po streľbe, ku ktorej došlo 21. mája 2025 pred budovou Židovského múzea vo Washingtone. O život prišli 30-ročný Yaron Lischinsky a jeho 26-ročná snúbenica Sarah Milgrimová.
Federálna prokurátorka Jeanine Pirrová v súdnom podaní uviedla, že prokuratúra bude pre Rodrigueza žiadať najvyšší trest. Obvinený čelí obžalobe z vraždy, trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami a zločinu z nenávisti. Podľa Pirrovej bolo Rodriguezovo konanie motivované „politickou, ideologickou, národnostnou a náboženskou zaujatosťou, pohŕdaním a nenávisťou“.
Podľa vyšetrovateľov Rodriguez pri zadržaní kričal: „Slobodu Palestíne“ a policajtom povedal: „Urobil som to pre Palestínu, urobil som to pre Gazu.“
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa domnieva, že Rodriguez konal sám a k trestnému činu ho motivovala „antisionistická a propalestínska ideológia“.
Lischinsky bol izraelský občan, ktorý pracoval ako výskumník na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone. Americká občianka Milgrimová pracovala na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone na oddelení pre vzťahy s verejnosťou. Pár bol zasnúbený.
AP pripomenula, že americký prezident Donald Trump podporuje trest smrti a zasadzuje sa za jeho využívanie pri „najohavnejších zločinoch“.
Rodriguez bol zadržaný bezprostredne po streľbe, ku ktorej došlo 21. mája 2025 pred budovou Židovského múzea vo Washingtone. O život prišli 30-ročný Yaron Lischinsky a jeho 26-ročná snúbenica Sarah Milgrimová.
Federálna prokurátorka Jeanine Pirrová v súdnom podaní uviedla, že prokuratúra bude pre Rodrigueza žiadať najvyšší trest. Obvinený čelí obžalobe z vraždy, trestných činov súvisiacich so strelnými zbraňami a zločinu z nenávisti. Podľa Pirrovej bolo Rodriguezovo konanie motivované „politickou, ideologickou, národnostnou a náboženskou zaujatosťou, pohŕdaním a nenávisťou“.
Podľa vyšetrovateľov Rodriguez pri zadržaní kričal: „Slobodu Palestíne“ a policajtom povedal: „Urobil som to pre Palestínu, urobil som to pre Gazu.“
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa domnieva, že Rodriguez konal sám a k trestnému činu ho motivovala „antisionistická a propalestínska ideológia“.
Lischinsky bol izraelský občan, ktorý pracoval ako výskumník na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone. Americká občianka Milgrimová pracovala na izraelskom veľvyslanectve vo Washingtone na oddelení pre vzťahy s verejnosťou. Pár bol zasnúbený.
AP pripomenula, že americký prezident Donald Trump podporuje trest smrti a zasadzuje sa za jeho využívanie pri „najohavnejších zločinoch“.