V USA zomrel pravnuk Heinricha Mattoniho

Karlove Vary 6. januára (TASR) - V New Yorku vo veku 94 rokov zomrel Rudolf Heinrich Theodor Mattoni, pravnuk česko-talianskeho podnikateľa a priemyselníka Heinricha Mattoniho.



Na sociálnych sieťach to oznámil predseda Asociácie združenia pre zachovanie kultúrneho dedičstva Českej republiky Martin Kadrman, ktorého v stredu citoval Český rozhlas Karlove Vary.



Entomológ a emeritný profesor Kalifornskej univerzity Rudolf Mattoni sa o pamiatku svojho predka v obci Kyselka v okrese Karlove Vary dlhodobo zaujímal. Pri návšteve Kyselky v roku 2012 verejne skritizoval schátraný stav niekdajších kúpeľov.



"Samozrejme, že ma to citovo hlboko zasahuje. Čo iné si môžem myslieť - vidíte rodinnú tradíciu, ktorá sa rozpadá. To, čo sa stalo, je pre mňa neospravedlniteľné," povedal vtedy Mattoni.



Zapojil sa aj do obnovy budov v Kyselke, tri roky bol členom správnej rady všeobecne prospešnej spoločnosti Lázně Kyselka, v roku 2016 osobne otvoril Múzeum Mattoni v opravenom pavilóne Löschner.



Heinrich Mattoni (1830-1910) bol zakladateľom značky karlovarskej minerálnej vody, ktorá dodnes nesie jeho meno. Podnikal aj v kúpeľníctve. Cisár ho povýšil do šľachtického stavu.