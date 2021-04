V USA zomrel známy hudobný skladateľ

Hartford 21. apríla (TASR) - Americký hudobný skladateľ a producent Jim Steinman zomrel vo veku 73 rokov. Informovala o tom v stredu stanica BBC s odvolaním sa na vyhlásenie jeho rodinných príslušníkov. Steinman podľahol v pondelok zlyhaniu obličiek.



Steinman, rodák z New Yorku, odštartoval svoju kariéru v hudobnom divadle.



Počas kariéry spolupracoval s interpretmi ako Meat Loaf, pre ktorého napísal hity Bat Out of Hell či I'd Do Anything for Love, alebo Bonnie Tylerovou, ktorá naspievala jeho skladby Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero.



Steinman v roku 1997 získal cenu Grammy v kategórii album roka za spoluprodukciu platne Falling Into You od Celine Dionovej. Ako textár sa podieľal na muzikáli Whistle Down the Wind Andrewa Lloyda Webbera, ktorý mal premiéru v roku 1996. Hudbu skomponoval pre muzikály Dance of the Vampires a Bat Out of Hell: The Musical. V roku 2012 uviedli Steinmana do Skladateľskej siene slávy.