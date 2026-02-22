< sekcia Zahraničie
V Ústí nad Labem zničili maketu dronu Šáhid krátko po inštalácii
Na 17 miestach po celom Česku boli vystavené makety dronov v reálnej veľkosti ako symbol ruskej agresie a pokračujúcej podpory Ukrajiny.
Autor TASR
Ústí nad Labem 22. februára (TASR) - V českom meste Ústí nad Labem v sobotu podvečer zničil doposiaľ neznámy páchateľ maketu dronu typu Šáhid. Model tam pritom stál len niekoľko hodín – inštalovali ho v rámci celorepublikovej akcie pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
Na 17 miestach po celom Česku boli vystavené makety dronov v reálnej veľkosti ako symbol ruskej agresie a pokračujúcej podpory Ukrajiny. Tieto stroje Rusko využíva pri útokoch na ukrajinské mestá a infraštruktúru.
„Keď sme sa to dozvedeli, okamžite sme kontaktovali ochranku, ktorá bola na mieste. Všetko sa vraj udialo tak rýchlo, že nestihli zareagovať,“ uviedla Kristýna Kvapilová zo spoločnosti Punk Film, ktorá podujatie pre iniciatívu Darček pre Putina zabezpečovala. Podľa nej škodu spôsobil človek pod vplyvom alkoholu a zrejme nešlo o politicky motivovaný čin. Maketa bola po incidente úplne zničená a organizátori ju v nedeľu dopoludnia odstránili.
Cieľom projektu je priblížiť verejnosti, akú hrozbu Rusko predstavuje. Drony vystavili aj na námestiach v Prahe, Brne, Ostrave, Olomouci, Plzni, Českých Budějoviciach a ďalších mestách.
Drony typu Šáhid Rusku najskôr dodával Irán. Po získaní licencie ich zruba od polovice roka 2023 začali vyrábať priamo v Rusku. Denník The New York Times ešte v septembri minulého roka napísal, že Rusko je schopné ročne vyrobiť približne 30.000 dronov tohto typu, pričom počet by mohlo v roku 2026 zdvojnásobiť. Ruský prezident Vladimir Putin stanovil výrobu dronov za štátnu prioritu.
