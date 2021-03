V sýrskom utečeneckom tábore zabili zamestnanca Lekárov bez hraníc

Damask 3. marca (TASR) - Zamestnanec humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) prišiel o život minulý týždeň za nejasných okolností v utečeneckom tábore al-Hol na severovýchode Sýrie. V utorok to oznámili predstavitelia MSF, informovala agentúra DPA.



Zamestnanec MSF bol zabitý v stredu skoro ráno vo svojom stane v tábore, kde býval. "Snažíme sa lepšie pochopiť situáciu a okolnosti okolo jeho smrti," uviedol hovorca MSF Will Turner.



Len o tri dni neskôr utrpeli zranenia traja zamestnanci MSF pri požiari, ktorý vypukol počas svadby. Nešťastná nehoda si vyžiadala životy siedmich ľudí vrátane štvorročnej dcéry jedného z pracovníkov.



Lekári bez hraníc uviedli, že ich tieto incidenty šokovali a zarmútili a vyjadrili "hlboké obavy" o bezpečnosť obyvateľov tábora.



Bezpečnostná situácia sa v sýrskom utečeneckom tábore tento rok podľa MSF zhoršila - od januára bolo pomocou zbraní či v dôsledku nehôd usmrtených viac ako 30 ľudí.



Organizácia vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby prevzalo zodpovednosť a našlo riešenie pre obyvateľov tábora. Lekárske a hygienické služby, ktoré MSF v tábore poskytuje, boli dočasne pozastavené.



Al-Hol je podľa OSN najväčší utečenecký tábor v Sýrii, žije v ňom viac ako 60.000 ľudí. Viac ako 80 percent jeho obyvateľov tvoria ženy a deti. V súčasnosti tam žijú aj tisíce podporovateľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Humanitárne organizácie sa dlhodobo sťažujú na neľudské podmienky v tomto preplnenom tábore.