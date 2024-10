V utečeneckom tábore Džabalíja v Pásme Gazy uviazli tisíce ľudí

Gaza 11. októbra (TASR) - V utečeneckom tábore Džabalíja na severe Pásma Gazy uviazli tisícky ľudí po začiatku izraelskej vojenskej operácie v tejto oblasti. V piatok o tom informovala organizácia Lekári bez hraníc (MSF), na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.



"Nikomu nie je dovolené dostať sa dovnútra ani von. Každý, kto sa o to pokúsi, je zastrelený," napísala na sociálnej sieti X projektová koordinátorka MSF Sarah Vuylstekeová. Uviedla taktiež, že na území tábora sa nachádza päť pracovníkov MSF.



Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa dnes najmenej 15 ľudí v Džabalíji zomrelo v dôsledku izraelských útokov na rôzne objekty vrátane školy, v ktorej bývali utečenci.



Izraelská armáda nedávno vyslala svoje jednotky do Džabalíje a priľahlých miest Bejt Hanún a Bejt Lahíja. V pondelok izraelské sily vyzvali na evakuáciu utečeneckého tábora. MSF však tvrdí, že izraelské jednotky napriek tomu na tábor útočili čo evakuáciu znemožnilo. Izrael tvrdí, že táto vojenská operácia je nevyhnutná na to, aby zabránili preskupeniu bojovníkov palestínskeho hnutia Hamas.



Palestínski zdravotnícki predstavitelia informovali, že izraelská operácia v oblasti si vyžiadala už 130 životov. Podľa odhadov OSN sa v nej nachádza až 400.000 ľudí.



Predstavitelia OSN vyjadrili obavy, že pokračujúca izraelská ofenzíva a príkazy na evakuáciu v severnej časti Gazy by mohli narušiť druhú fázu očkovacej kampane proti detskej obrne, ktorá sa začne budúci týždeň.



Džabalíja je najväčším utečeneckým táborom na území Palestíny. Pred útokom Hamasu na Izrael a následnej ofenzívy do palestínskej enklávy v ňom žilo viac ako 100.000 Palestínčanov, ktorí sa na tomto mieste usídlili po prvej arabsko-izraelskej vojne.