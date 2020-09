V utečeneckom tábore na ostrove Samos znova vypukol požiar

Atény 21. septembra (TASR) - V utečeneckom tábore Vathy na gréckom ostrove Samos vypukol v nedeľu večer znova požiar. Príčina nebola bezprostredne známa, ako však informoval ostrovný internetový portál Samos24, hasiči už dostali plamene pod kontrolu, napísala agentúra DPA.



Podľa správy horelo v časti tábora, v ktorej bývajú neplnoletí migranti bez sprievodu. Jedného obyvateľa tábora preventívne previezli do nemocnice. Približne 60 neplnoletých okrem toho premiestnili do hotela, kde zostanú najbližšie dni.



Grécka pobočka humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc uviedla, že lekári ošetrujú ľudí, ktorí sa nadýchali dymu. Podľa vyjadrenia starostu Jorgosa Stantzosa zhoreli tri kontajnery.



V blízkosti tábora došlo k požiaru už minulý utorok. Viacerých mužov po ňom zadržali pre podozrenie z podpaľačstva.



Situácia na Samose je napätá od veľkého požiaru, ktorý pred týždňom a pol zničil veľký utečenecký tábor Moria na ostrove Lesbos, v ktorom bolo ubytovaných vyše 12.000 migrantov. Existujú totiž obavy, že migranti by mohli aj tam zakladať požiare, ako to údajne urobili na Lesbose, aby mohli z tábora odísť.



Tábor na Samose, neďaleko obce Vathy, je s približne 4500 obyvateľmi v porovnaní s oficiálnou kapacitou preplnený takmer sedemnásobne. Nedávno tam zaznamenali 21 prípadov nákazy novým koronavírusom.