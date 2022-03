V utorok evakuovali z ukrajinských miest zhruba 29.000 ľudí

Kyjev 15. marca (TASR) - Približne 29.000 ľudí v utorok evakuovali z obliehaných ukrajinských miest cez humanitárne koridory. Väčšina z nich opustila Mariupol. Uviedla to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Námestník riaditeľa prezidentskej kancelárie Kyrylo Tymošenko v príspevku na sociálnej sieti napísal, že z Mariupola odišlo na osobných autách zhruba 20.000 ľudí. Z nich 570 dorazilo do mesta Záporožie na juhovýchode.



Úrady predtým v utorok informovali, že z prístavného mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré obliehajú ruskí vojaci, už cez humanitárny koridor odišlo približne 2000 civilných áut.



Prvá skupina 160 áut opustila Mariupol v pondelok, uviedla mestská rada. Ich odchod bol vôbec prvou úspešnou evakuáciou z tohto mesta odvtedy, ako ho pred vyše dvoma týždňami obkľúčili ruskí vojaci, pripomenul denník The Guardian.



Podľa tamojších predstaviteľov prišlo v meste v dôsledku bojov o život už vyše 2500 ľudí.



Obyvatelia Mariupola, v ktorom prebiehajú rozsiahle útoky ruských síl, sú prevažnú časť z uplynulých dvoch týždňov bez elektriny, tepla a vody. Míňajú sa im aj zásoby potravín, pričom Červený kríž v pondelok varoval, že čas na ich záchranu "sa kráti".