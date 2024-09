POŽIAR V ČERNOBYLE: V rádioaktívnej zóne zasahujú hasiči aj vojaci

Kyjev 4. septembra (TASR) - Lesný požiar vyčíňa v uzavretej rádioaktívnej zóne okolo Černobyľskej jadrovej elektrárne, kde už zachvátil približne 20 hektárov porastov. Oznámil to gubernátor Kyjevskej oblasti Ruslan Kravčenko, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Úroveň radiácie v oblasti je však podľa gubernátora v prípustnej norme. Miestne úrady, ktoré majú na starosti správu uzavretej zóny, informovali, že do boja s plameňmi bolo nasadených vyše 200 hasičov vrátane 50 vojakov. Požiar sa im údajne už podarilo dostať pod kontrolu.



Príčina jeho vypuknutia dosiaľ nie je známa. Ako však pripomína DPA, Kyjevská oblasť zažívala v ostatnom čase intenzívne letné horúčavy aj dlhotrvajúce obdobie sucha, ktoré zvýšili riziko vzniku lesných požiarov.



Ukrajinské mesto Černobyľ sa 26. apríla 1986 stalo dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách, pri ktorej séria výbuchov pary viedla až k roztaveniu jadrového reaktora. Okolo miesta nehody bola po katastrofe vyhlásená ochranná zóna, a to v okruhu približne 30 kilometrov. Z oblasti boli zároveň vysídlené desaťtisíce ľudí.



Elektráreň po havárii opätovne sprevádzkovali, avšak neskôr jej jednotlivé reaktory začali vyraďovať z prevádzky, posledný v roku 2000. Proces úplnej odstávky reaktorov je rozplánovaný na desiatky rokov.



Pri napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 okupovali jadrovú elektráreň v Černobyle ruskí vojaci. Celú túto pohraničnú oblasť opustili v apríli 2022 a Ukrajina ju odvtedy udržuje pod osobitnou vojenskou kontrolou.