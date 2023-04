V Uzbekistane sa koná referendum o novej ústave

Taškent 30. apríla (TASR) - Volebné miestnosti sa v nedeľu ráno miestneho času otvorili v Uzbekistane, kde obyvatelia majú možnosť hlasovať v referende o novej ústave, ktorá umožní súčasnému prezidentovi Šavkatovi Mirzijojevovi zostať pri moci až do roku 2040. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vládni predstavitelia tvrdia, že zmena ústavy zlepší spôsob vlády a kvalitu života pre tamojších obyvateľov. Podľa politických pozorovateľov však zo zmeny bude najviac profitovať Mirzijojev.



Očakáva sa totiž, že jednou z hlavných reforiem bude predĺženie prezidentského mandátu z piatich na sedem rokov. Táto reforma zároveň umožní 65-ročnému Mirzijojevovi slúžiť ešte ďalšie dve funkčné obdobia, vďaka čomu by pri moci mohol zostať až do roku 2040.



Podľa AFP sa dá len ťažko pochybovať o tom, či zmena ústavy bude v tejto autoritárskej krajine s 35 miliónmi obyvateľov, kde sú médiá pod silnou kontrolou, prijatá.



Mirzijojev od svojho nástupu k moci v roku 2016 presadil niekoľko reforiem v oblasti ľudských práv vrátane obmedzenia nútenej práce na bavlníkových poliach. Miestni aktivisti však tvrdia, že porušovanie práv v krajine pretrváva a vládni predstavitelia neprejavili žiadny záujem o umožnenie vzniku politickej opozície.



V roku 2022 zahynulo počas demonštrácií v autonómnej Karakalpackej republike na severozápade Uzbekistanu najmenej 21 ľudí. Ľudskoprávni aktivisti vtedy obvinili vládu, že na potlačenie protestov nasadila smrtiacu silu.



AFP pripomína, že medzi navrhovanými zmenami novej ústavy je aj zákaz trestu smrti a zlepšená ochrana ľudských práv. Otázne však je, či táto reforma bude v konečnom dôsledku plne implementovaná do každodenného života ľudí, alebo bude mať iba kozmetický efekt.