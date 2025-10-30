< sekcia Zahraničie
V Uzbekistane sa začala konferencia UNESCO, prítomný je aj Pellegrini
Autor TASR
Samarkand 30. októbra (TASR) - V uzbeckom Samarkande sa vo štvrtok začala 43. Generálna konferencia Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Odchádzajúca generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová sa vo svojom úvodnom príhovore venovala úspechom, ktoré organizácia dosiahla počas jej osemročného pôsobenia na tejto pozícii. Na konferencii je prítomný aj prezident SR Peter Pellegrini, informuje TASR.
„V uplynulých rokoch sa nám napriek rozdeleniu vo svete podarilo zmierniť politické napätie, ktoré nám kedysi bránilo v činnosti. Obnovili sme rozpočty a podnikli ambiciózne kroky. Za posledných osem rokov sa naše zdroje zdvojnásobili,“ zdôraznila Azoulayová vo svojom úvodnom príhovore. „Spoločne sme zapojili UNESCO do nových výziev 21. storočia, či už ide o umelú inteligenciu alebo nové technológie, budúcnosť vzdelávania alebo etiku technológií. Dosiahli sme, že UNESCO zostalo verné svojej misii a zároveň je schopné čeliť moderným výzvam,“ vyhlásila.
Generálna riaditeľka po ôsmich rokoch na čele UNESCO tento rok končí. Na pozícii ju nahradí bývalý egyptský minister turizmu Chálid Anání. Rada UNESCO ho do pozície zvolila ešte začiatkom októbra.
UNESCO sa v uplynulom období muselo vyrovnať s viacerými výzvami. Spojené štáty, ktoré do jeho rozpočtu prispievali na úrovni približne osem percent, v júli oznámili, že z organizácie vystupujú pre jej protiamerické a protiizraelské postoje a pročínsku zaujatosť. Koncom roka 2026 preto organizácia o tieto peniaze príde.
V máji oznámila odchod z UNESCO aj Nikaragua pre udelenie výročnej ceny organizácie nikaragujským novinám La Prensa, ktorých zamestnanci boli nútení odísť do exilu.
Generálna konferencia potrvá do 13. novembra. Medzi jej hlavné témy patrí iniciatíva generálnej riaditeľky Azoulayovej „Education for Peace“, ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Stretnutie má osobitný význam aj v kontexte 80. výročia založenia UNESCO.
Konferencia sa zároveň po 40 rokoch presunula mimo Paríža, kde organizácia sídli. Zdôrazniť má výnimočné postavenie Strednej Ázie ako miesta, kde sa stretávajú kultúry, tradície a myšlienky.
