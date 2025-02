V Zabare namerali najnižšiu teplotu terajšej zimy v Maďarsku

Budapešť 17. februára (TASR) - V obci Zabar v Novohradskej stolici na severe Maďarska v pondelok nadránom klesla teplota vzduchu na mínus 14 stupňov Celzia. Uviedla to na Facebooku maďarská meteorologická služba HungaroMet, podľa ktorej ide o najnižšiu teplotu tohtoročnej zimy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V nedeľu bolo v Maďarsku zamračené počasie s najvyššou teplotou od nuly do plus štyroch stupňov Celzia, čo je v celoštátnom priemere o štyri až päť stupňov Celzia menej, ako je dlhodobý priemer.



V nedeľu večer sa od severovýchodu začala oblačnosť zmenšovať a na čoraz väčšej ploche sa obloha vyjasňovala. To malo za následok ochladenie na zatiaľ najnižšiu teplotu tejto zimy. Vzduch v Zabare sa v pondelok nadránom ochladil na mínus 14 stupňov Celzia.



V Zabare, ktorý je najchladnejšou obcou Maďarska, vlani 7. februára namerali mínus 14,5 stupňa Celzia, píše HungaroMet.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)