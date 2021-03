V zadržiavacom centre v Texase je viac ako 200 maloletých migrantov

Washington 3. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena opätovne otvorila zadržiavacie stredisko pre maloletých migrantov na štátnych hraniciach USA s Mexikom. Do utorka sa tam nachádzalo viac ako 200 tínedžerov, píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva práce, o ktorom v stredu informovala agentúra AFP.



Stredisko, nachádzajúce sa v meste Carrizo Springs v štáte Texas, bolo pôvodne postavené ako ubytovne pre pracovníkov na ropných plošinách. Počas vlády exprezidenta Donalda Trumpa však na jeden mesiac fungovalo v júli 2019 ako zadržiavacie zariadenie pre maloletých imigrantov.



V snahe vyrovnať sa s narastajúcim počtom prichádzajúcich migrantov, ktorý komplikuje aj pandemická situácia, americká vláda sfunkčnila opätovný chod tohto zariadenia 22. februára, píše AFP. Do utorka sa tam nachádzalo 214 maloletých vo veku 13-17 rokov, priblížil rezort práce vo vyhlásení.



Vlani v apríli sa počet detských migrantov, ktorí sa do USA dostali bez sprievodu dospelého, znížil na 741, odvtedy však opätovne rastie, sumarizuje AFP. Za január južnú hranicu Spojených štátov s Mexikom prekročilo 5871 detí.



Prichádzajúci migranti predstavujú pre vládu USA "výzvu na hranici, ktorú sa nám však darí manažovať," vyjadril sa v pondelok minister vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas, čím odmietol tvrdenia o zrode "pohraničnej krízy", približuje AFP.



Znovuotvorenie zadržiavacieho centra, ktoré má kapacitu až 700 ľudí, však kritizuje viacero ľudskoprávnych organizácií. Toto centrum "sa nemôže stať statusom quo pre deti," vyjadrila sa Amnesty International.



Prezident Biden ešte cez víkend vyjadril snahu o skoré zatvorenie tohto zariadenia.



Americký rezort práce plánuje zrýchliť proces overovania totožností zadržaných migrantov, po ktorom im bude umožnené spojiť sa s ich rodinným členmi v USA, píše AFP. Chce tak predísť dlhému pobytu detí v migračných centrách a ich preľudňovaniu.