V ZAES začali inštalovať ochrannú kupolu, tvrdí proruský predstaviteľ

Kyjev 18. decembra (TASR) - V areály Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) sa začala inštalácia ochrannej kupoly nad tamojšími skladmi použitého paliva. Oznámil to predstaviteľ Ruskom dosadenej oblastnej správy Vladimir Rogov, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy denníka The Guardian.



Podľa Rogova kupola ochráni sklad pred úlomkami delostreleckých granátov a improvizovaných výbušných zariadení zhadzovaných dronmi, píše agentúra AP.



Záporožskú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny obsadili v prvých týždňov invázie ruské vojská a v jej blízkosti dochádza opakovane k ostreľovaniu. Jej šesť reaktorov je preto vypnutých už niekoľko mesiacov.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) nedávno oznámila, že do ZAES vyšle bezpečnostných expertov, aby sa zabránilo vzniku akejkoľvek jadrovej nehody. Tento dozorný orgán Organizácie Spojených národov pritom do elektrárne už vyslal svoju stálu misiu.