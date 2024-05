V zahraničí odovzdalo hlas v prvý deň eurovolieb 7200 Maďarov

Budapešť 28. mája (TASR) - V prvý deň volieb do Európskeho parlamentu odovzdalo v pondelok svoj hlas na zahraničných zastupiteľských úradoch 7200 Maďarov. Podľa servera telex.hu to vyplýva z údajov Národnej volebnej kancelárie (NVI) zverejnených v utorok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



O možnosť voľby poštou mohli Maďari bez adresy trvalého bydliska v Maďarsku a ďalších krajinách Európskej únie požiadať do 15. mája. Do príslušného zoznamu sa zaregistrovalo vyše 102.000 maďarských voličov.



Voľby do EP sa budú v Maďarsku konať 9. júna. V zmysle 14. novely ústavy sa spolu s eurovoľbami v ten istý deň uskutočnia aj komunálne voľby.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)