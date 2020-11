V zahraničí stúpol počet žiadostí o pomoc od tehotných Poliek

Varšava 11. novembra (TASR) - Charitatívne organizácie v Nemecku poskytujúce pomoc ženám, ktoré nechcene otehotneli, hlásia prudký nárast počtu telefonátov z Poľska. Táto situácia nastala po rozhodnutí poľského ústavného súdu z októbra, ktorým sprísnil zákon o interrupciách. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Ula Bertinová, dobrovoľníčka v Berlíne sídliacej organizácie Cioca Basia (Teta Basia), ktorá pomáha Poľkám dohodnúť si vykonanie interrupcie v Nemecku, pre AFP uviedla, že majú trojnásobný nárast telefonátov so žiadosťou o konzultáciu alebo pomoc.



Rozsudok poľského súdu zrušil ustanovenie zákona, ktoré umožňovalo potraty v prípade závažných anomálií plodu. Táto zmena mala v Poľsku za následok vlnu protestov.



Aj keď súdny verdikt ešte nenadobudol účinnosť, aktivistické skupiny tvrdia, že poľskí lekári sú teraz ešte zdržanlivejší, keď ich pacientka žiada o vykonanie zákonom povoleného potratu.



Bertinová uviedla, že ženy, ktoré hľadajú pomoc v Nemecku, "si často v Poľsku už začali vybavovať zákrok, ale nikto ho nechce urobiť. Takže sú psychicky vyčerpané, traumatizované".



Dodala, že tieto ženy sú "potrestané dvakrát, pretože dieťa, ktoré čakajú, sa ukázalo byť choré a nemusí prežiť, ale ony sú nútené porodiť ho. Je to emocionálne týranie".



Aj ostatné podobné organizácie podľa AFP hlásia nárast volaní o pomoc, a to aj napriek ťažkostiam pri cestovaní z Poľska do zahraničia, ktoré súvisia s opatreniami na potlačenie šírenia koronavírusu nového typu.



Medzi nimi je aj nadnárodné združenie Abortion Without Borders (AWB), ktoré uviedlo, že od rozhodnutia poľského súdu pomohlo vycestovať alebo zariadiť vycestovanie kvôli potratu už 40 ženám z Poľska.



Ide o viac ako dvojnásobok mesačného priemeru, uviedla Mara Clarkeová z AWB, podľa ktorej tento náhly nárast záujmu súvisí aj s tým, že na demonštráciách v Poľsku "sa skandoval názov našej organizácie a telefónne číslo".



Toto združenie spustilo svoju činnosť v decembri minulého roku. Odvtedy už stovkám žien v Poľsku poskytlo informácie, ako sa dostať k tzv. potratovej tabletke. Toto medikamentózne vykonanie potratu nie je v Poľsku zákonom ani povolené, ale ani zakázané.



Pre tie ženy, ktoré potrebujú chirurgický zákrok, ponúka združenie logistickú a finančnú podporu, aby mohli ukončiť tehotenstvo v Rakúsku, Británii, Nemecku alebo Holandsku.



Podľa oficiálnych štatistík v Poľsku, ktoré má 38 miliónov obyvateľov, je každý rok zaznamenaných menej ako 2000 umelých prerušení tehotenstva. Skupiny na ochranu práv žien odhadujú, že ďalších 200.000 žien postúpi interrupciu nelegálne alebo v zahraničí.