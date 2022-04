V Záhrebe odhalili dlho očakávaný pamätník obetiam holokaustu

Záhreb 28. apríla (TASR) - V chorvátskej metropole Záhreb v stredu slávnostne odhalili dlho očakávaný pamätník obetiam holokaustu a chorvátskeho pronacistického režimu z druhej svetovej vojny. Pamätník však vyvolal v meste spory, informuje tlačová agentúra AFP.



Dvanásť metrov vysoké sochárske dielo, situované vedľa záhrebskej hlavnej železničnej stanice, symbolicky predstavuje stenu z kufrov odobratých obetiam predtým, ako ich natlačili do dobytčích vagónov a deportovali do koncentračných táborov.



Z tohto miesta deportovali v auguste 1942 do vyhladzovacieho tábora Auschwitz na území nacistami okupovaného Poľska približne 800 záhrebských Židov.



Iniciatíva postaviť pamätník obetiam holokaustu vznikla pred niekoľkými rokmi a pripravený na slávnostné odhalenie bol už vlani.



Miestna židovská komunita namietala, že počas realizácie projektu sa s ňou nikto neradil, a argumentovala, že pamätník opomína kľúčovú úlohu, ktorú zohral pronacistický režim v Chorvátsku pri krutostiach počas druhej svetovej vojny.



Svetový židovský kongres (WJC) vyjadril rovnaký postoj a obvinil chorvátske úrady z pokusov o "prepisovanie dejín".



"Človek nemôže rozprávať o holokauste v Chorvátsku bez toho, aby nezdôraznil hlavnú úlohu ustašovského režimu" v zločinoch proti Židom, Srbom, Rómom a ďalším svojim odporcom, uviedol WJC vo vyhlásení.



Ustaša bolo chorvátske revolučné ultranacionalistické a fašistické hnutie hlásiace sa ku katolicizmu. Ustašovský režim, v súlade so svojimi rasovými zákonmi, prenasledoval a zavraždil státisíce etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašisticky orientovaných Chorvátov.



Mestský úrad v Záhrebe po kritike nakoniec venoval daný pamätník obetiam holokaustu a ustašovského režimu.



"Stojím tu dnes pokorne s nádejou, že odhalenie pamätníka prispeje ku kultúre spomínania, aby sme nezabudli na chyby minulosti a čo najmenej ich opakovali," povedal na stredajšej ceremónii starosta Záhrebu Tomislav Tomaševič.