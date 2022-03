V Záhrebe sa zrútil neznámy objekt; mohol to byť dron z Ukrajiny

Záhreb 11. marca (TASR) - V noci na piatok sa na predmestí chorvátskeho hlavného mesta Záhreb zrútil neznámy lietajúci objekt. Jeho dopad spôsobil silný výbuch, avšak pri incidente sa nikto nezranil, informovala v piatok miestna polícia, ktorú citovala agentúra AP.



Podľa chorvátskej tlačovej agentúry HINA sa objekt zrútil vo štvrtok o 23.00 h miestneho času. Polícia v piatok našla na mieste dopadu kráter a dva padáky. Na fotografiách, ktoré publikovali miestne médiá, bolo vidieť kovové kusy trosiek a niečo, čo vyzeralo ako časť krídla.



Podľa portálu The War Zone mohlo ísť o ukrajinské prieskumné bezpilotné lietadlo sovietskej výroby typu Tu-141. Táto informácia sa však nedala bezprostredne overiť.



"(Dron) musel vážne zlyhať a preletieť z Ukrajiny do Chorvátska cez celé Maďarsko alebo časti susedných krajín. Ukrajinské hranice sú od Záhrebu vzdialené 350 míľ (563 kilometrov)," uviedol americký portál, ktorý pripomenul, že Kyjev po ruskej invázii uviedol do prevádzky vysokorýchlostné drony zo sovietskej éry. Ukrajina je jediným známym súčasným prevádzkovateľom dronov typu Tu-141.



"Tu-141 je fascinujúci kus techniky zo sovietskej éry, ktorý Ukrajina vylepšila a využívala po (ruskej) anexii Krymu v roku 2014. Stroj je skôr riadenou strelou ako tradičným dronom. Raketa štartuje z prívesu (vozidla) a lieta po vopred určenej trase transsonickou rýchlosťou (okolo 1000 km/h) a zbiera rôzne formy údajov. Potom pristane pomocou padáka. Potom sa dá resetovať a znova použiť," vysvetlil portál The War Zone.



Podľa autora článku Tylera Rogowaya tento incident môže vyvolať vážne otázky o pripravenosti protivzdušnej obrany krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), ak sa potvrdí, že ukrajinský stroj naozaj preletel cez vzdušný priestor viacerých krajín.