V zajatí hnutia Hamas zahynul odborník na dejiny A. Dancyg

eruzalem 23. júla (TASR) - Rukojemníkom zavlečeným do Pásma Gazy z juhu Izraela, ktorý väznenie palestínskymi komandami neprežil, je aj 76-ročný Alex Dancyg - jeden z najväčších špecialistov na dejiny Židov v Poľsku a autor turistických sprievodcov preložených do viacerých jazykov. Izraelská armáda objasnila, že jeho telo je stále v rukách radikálneho palestínskeho hnutia Hamas. Informoval o tom v utorok spravodajský web France Info.



Smrť ďalších dvoch rukojemníkov - vrátane Dancyga - oznámila izraelská organizácia združujúca príbuzných obetí a unesených rukojemníkov ešte v pondelok.



Dancyg bol v skupine ľudí, ktorých palestínski teroristi pri vpáde na juh Izraela 7. októbra 2023 uniesli z kibucu Nir Oz, kde žil.



Narodil sa 21. júla 1948 v Poľsku a do Izraela prišiel ako deväťročný so svojimi rodičmi, ktorí prežili holokaust. S veľkým záujmom pre históriu pracoval v pamätníku holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme, školil tiež sprievodcov a vyučoval dejiny holokaustu. O histórii rozprával aj svojim spolurukojemníkom, kým ich Hamas držal v zajatí v tuneli niekde v palestínskej enkláve.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach odsúdilo Dancygovu smrť a označilo ho za "muža mieru a priateľstva, ktorý výrazne prispel k židovsko-poľskému dialógu".



Z 251 ľudí unesených 7. októbra 2023 z juhu Izraela ich je ešte 116 stále v zajatí v Pásme Gazy. Izraelská armáda predpokladá, že 44 z nich je už po smrti.



V reakcii na vpád palestínskych teroristických kománd spustila izraelská armáda v Pásme Gazy najprv vzdušnú a neskôr aj pozemnú ofenzívu, ktorá si podľa palestínskych úradov doteraz vyžiadala 39.006 obetí, väčšinou civilistov.



Podľa údajov agentúry AFP založených na oficiálnych izraelských štatistikách si októbrový útok Hamasu vyžiadal 1195 mŕtvych, zväčša izraelských civilistov.