V Zakarpatskej oblasti podpálili chrám s protimaďarskými nápismi

Budapešť 17. júla (TASR) - Gréckokatolícky chrám v obci Palaď-Komarivci v Zakarpatskej oblasti podpálili neznámi páchatelia, ktorí naň tiež načmárali protimaďarské nápisy. Podľa servera mandiner.hu sa vďaka rýchlemu zásahu oheň ďalej nerozšíril, dvere sakristie však boli vážne poškodené, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server publikoval fotografie múru kostola s nápismi „Na nôž s Maďarmi!“ a „Maďari zmiznite!“. Fotografie zverejnil na svojom účte na Facebooku aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. „Násilné odvody brancov, vraždy, podpaľovanie kostolov, podnecovanie nenávisti a zastrašovanie. Toto všetko sa deje našim ľuďom, Maďarom, v Zakarpatskej oblasti. Nedopustíme, aby sa to dialo, môžete sa na nás spoľahnúť!“ napísal Orbán.



Server telex.hu pripomína, že napätie medzi Ukrajinou a Maďarskom v poslednom období narastá. Od smrti Józsefa Sebestyéna, Maďara zo Zakarpatskej oblasti, uplynulo už vyše týždňa, no stále nie je jasné, čo jeho smrti prechádzalo. Server mandiner.hu a ďalšie maďarské provládne noviny písali, že ho pri snahe odviesť do armády tak zbili, že na následky zranení zomrel.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)