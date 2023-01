V Západnej Austrálii sa stratila kapsula s rádioaktívnym céziom

Perth 30. januára (TASR) - Ťažobná spoločnosť Rio Tinto a záchranárske zložky v Austrálii pátrajú po kapsule s vysoko rádioaktívnou látkou, ktorá sa stratila začiatkom januára počas prevozu po území štátu Západná Austrália.



Ako vo svojej správe spresnila agentúra AP, kapsula bola súčasťou zariadenia, ktoré 10. januára pravdepodobne vypadlo z nákladného auta počas prepravy medzi baňou v púšti a mestom Perth.



Kamión, ktorý kapsulu prevážal, dorazil do skladu v Perthe 16. januára. Záchranné zložky boli o strate kapsuly informované 25. januára a následne sa začalo pátranie. Záchranné služby štátu Západná Austrália pritom požiadali ostatné austrálske štáty i federálnu vládu o pomoc pri hľadaní kapsuly, keďže im chýba potrebné vybavenie.



Kapsula je veľmi malá – má rozmery 8 × 6 milimetra. Záchranné zložky preto obyvateľov danej oblasti Západnej Austrálie upozornili, že sa mohla ľahko zaseknúť napríklad v dezéne pneumatík áut prechádzajúcich po cestách regiónu.



Kapsula obsahuje cézium Cs137, ktoré sa bežne používa v banských meracích zariadeniach. Zdravotnícke orgány dôrazne varovali pred neodbornou manipuláciou s ňou, pretože obsah kapsuly môže spôsobiť popáleniny a pri dlhodobej expozícii aj rakovinu.



Ministerstvo požiarnych a záchranných služieb (DFES) súčasne ubezpečilo, že kapsula sa nedá použiť ako zbraň.



Hovorca západoaustrálskych hasičov informoval, že kapsula sa hľadá predovšetkým v obývaných oblastiach. Dodal však, že pátranie môže trvať i niekoľko týždňov. Pri hľadaní sa používajú merače radiácie na zisťovanie úrovne žiarenia, ktoré by mali pomôcť lokalizovať stratené zariadenie.



Do pátrania po kapsule sa zapojili profesionálni záchranári aj dobrovoľníci. Úrady uviedli, že možno bude potrebné prehľadávať celú trasu dlhú 1400 km.



Rozhlasová stanica RFI podotkla, že nejde o prvý prípad, čo sa rádioaktívny predmet stratil vo voľnej prírode: v roku 1999 v Peru stratil rádiológ kapsulu s irídiom Ir192, ktorú našiel nemenovaný robotník. Dal si ju do zadného vrecka nohavíc. Následne utrpel vážne popáleniny a musela mu byť amputovaná noha.