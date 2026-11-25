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V zaplavenej nelegálnej bani v Indonézii na zlato uviazlo 26 baníkov
Banské nešťastia sú v Indonézii, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, časté.
Autor TASR
Jakarta 25. novembra (TASR) - V zaplavenej nelegálnej bani na zlato na indonézskom ostrove Jáva uviazlo 26 baníkov. Po silných dažďoch sa vyliala neďaleká rieka a voda zaplavila baňu. V stredu to oznámila polícia. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
K nešťastiu došlo v pondelok v okrese Bogor v povrchovej bani, kde sa zlato ťaží v otvorenej jame. Úrady sa o uviaznutých baníkoch dozvedeli až v utorok. Jedenástim baníkom sa podarilo dostať z bane ešte predtým, ako voda zaplavila šachtu.
„Záchranný tím vynakladá maximálne úsilie, aby prenikol do ťažobnej šachty, hoci záchranné práce sťažuje daždivé počasie a úzky prístup do bane,“ uviedol hovorca polície provincie Západná Jáva Hendra Rochmawan.
Banské nešťastia sú v Indonézii, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, časté. Dochádza k nim najmä v nelegálnych baniach, kde sa bezpečnostné predpisy v mnohých prípadoch nedodržiavajú, doplnila AFP.
K nešťastiu došlo v pondelok v okrese Bogor v povrchovej bani, kde sa zlato ťaží v otvorenej jame. Úrady sa o uviaznutých baníkoch dozvedeli až v utorok. Jedenástim baníkom sa podarilo dostať z bane ešte predtým, ako voda zaplavila šachtu.
„Záchranný tím vynakladá maximálne úsilie, aby prenikol do ťažobnej šachty, hoci záchranné práce sťažuje daždivé počasie a úzky prístup do bane,“ uviedol hovorca polície provincie Západná Jáva Hendra Rochmawan.
Banské nešťastia sú v Indonézii, ktorá je bohatá na nerastné suroviny, časté. Dochádza k nim najmä v nelegálnych baniach, kde sa bezpečnostné predpisy v mnohých prípadoch nedodržiavajú, doplnila AFP.