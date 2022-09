V Záporoží vyhlásili po útoku na konvoj deň smútku

Záporožie 30. septembra (TASR) - Proruský predstaviteľ ukrajinskej Záporožskej oblasti Vladimir Rogov pripísal v piatok zodpovednosť za ostreľovanie konvoja civilistov pri meste Záporožie ukrajinským jednotkám. Rogov zároveň poprel, že za útokom, ktorý si vyžiadal najmenej 23 obetí, bola ruská armáda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Režim v Kyjeve sa pokúša to, čo sa stalo, vykresliť ako ostreľovanie ruskými vojakmi, pričom sa uchyľuje k ohavnej provokácii," napísal Rogov na platforme Telegram a dodal, že ukrajinskí vojaci podľa neho "vykonali ďalší teroristický čin".



Ukrajinský gubernátor Záporožskej oblasti Olexandr Staruch vyhlásil na sobotu 1. októbra v súvislosti s útokom na konvoj civilistov deň smútku, informuje denník The Guardian.



"Dnes ráno rasisti strieľali na civilistov, ktorí čakali v civilnom humanitárnom konvoji na odchod z oblastného centra. Títo ľudia prišli k svojim príbuzným na okupované územia, priniesli humanitárnu pomoc. Chystali sa vziať našich občanov na slobodné územie Ukrajiny. Okupanti zaútočili na bezbranných Ukrajincov. Je to ďalší teroristický útok zo strany teroristického štátu," napísal gubernátor Staruch na Telegrame.



Poradca ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko zároveň spresnil, že na konvoj bolo vystrelených 16 rakiet s použitím protivzdušnej obrany S-300.