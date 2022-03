V Záporoží vyhlásili zákaz vychádzania, pri ostreľovaní zomrelo 9 ľudí

Kyjev 19. marca (TASR) - Deväť ľudí prišlo o život a 17 utrpelo zranenia pri piatkovom ostreľovaní okrajových častí Záporožia ležiaceho na juhovýchode Ukrajiny. TASR prevzala túto informáciu z televízie Sky News, podľa ktorej o tom v sobotu informoval zástupca starostu tohto priemyselného mesta Anatolij Kurtjev.



Ďalej uviedol, že ruské jednotky nasadili v posledných dňoch do útokov na Záporožie mínomety, tanky, vrtuľníky a raketové systémy.



Kurtjev na stránke mesta zp.gov.ua tiež oznámil, že ukrajinská armáda vyhlásila v Záporoží 38-hodinový zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od soboty 16.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) do pondelka 06.00 h (05.00 h SEČ).



Zároveň vyzval obyvateľov, aby v tomto čase nevychádzali von a vedeniu podnikov odporučil, aby svojich zamestnancov nechali pracovať na dve zmeny. Podľa Sky News nie je známe, čo bolo dôvodom vyhlásenia zákazu vychádzania.



Záporožie ležiace na rieke Dneper sa stalo dôležitým tranzitným bodom pre približne 35.000 ľudí, ktorí v uplynulých dňoch utiekli z obliehaného mesta Mariupol. V Záporožskej oblasti sa nachádza najväčšia európska jadrová elektráreň, ktorú obsadili ruské jednotky.



Na Ukrajine by sa podľa podpredsedníčky ukrajinskej vlády Iryny Vereščukovej malo v sobotu otvoriť desať humanitárnych koridorov z miest na frontovej línii. Jeden by mal viesť aj z obliehaného Mariupolu, ďalší z Kyjevskej a Luhanskej oblasti.