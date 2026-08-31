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V závode na súčiastky do dronov v Poľsku horelo
Oheň vypukol po polnoci v montážnej časti výrobnej haly na ulici Obuwnicza.
Autor TASR
Skaržysko-Kamienna 31. augusta (TASR) - V poľskom meste Skaržysko-Kamienna vo Svätokrížskom vojvodstve v noci na pondelok horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, ale polícia nevylučuje ani cudzie zavinenie. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa portálu Rádia Kielce.
Oheň vypukol po polnoci v montážnej časti výrobnej haly na ulici Obuwnicza. Na mieste zasahovalo päť hasičských jednotiek, ktoré požiar uhasili a objekt následne odvetrali.
Policajti miesto udalosti zabezpečili a pokračujú v zisťovaní okolností požiaru. Pri obhliadke využívajú aj dron s termovíznou kamerou a vykonávajú ďalšie operatívne úkony. Hovorkyňa okresnej polície Anna Slawiňska uviedla, že polícia preveruje všetky možné príčiny udalosti, pričom nevylučuje ani cudzie zavinenie.
Na mieste podľa vyjadrenia hovorcu ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacka Dobrzyňského pôsobia aj agenti Agentúry vnútornej bezpečnosti. „Samozrejme, pri požiari, ktorý sa dnes vyskytol, zasahujú dôstojníci špeciálnych služieb,“ uviedol a dodal, že vec berú mimoriadne vážne. Odborníci majú potvrdiť, či išlo o sabotáž.
Podľa portálu Onet bezpečnostná kamera v objekte zachytila neidentifikovanú osobu s kuklou, ako vchádza do areálu spoločnosti cez plot. Požiar vypukol o 00.23 h a krátko nato operátor SBS informoval políciu o aktivovaní detektoru vlámania.
Závod vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy vrátane dronov a bezpilotných pozemných vozidiel. V čase požiaru bol zatvorený a nikto sa nezranil.
Oheň vypukol po polnoci v montážnej časti výrobnej haly na ulici Obuwnicza. Na mieste zasahovalo päť hasičských jednotiek, ktoré požiar uhasili a objekt následne odvetrali.
Policajti miesto udalosti zabezpečili a pokračujú v zisťovaní okolností požiaru. Pri obhliadke využívajú aj dron s termovíznou kamerou a vykonávajú ďalšie operatívne úkony. Hovorkyňa okresnej polície Anna Slawiňska uviedla, že polícia preveruje všetky možné príčiny udalosti, pričom nevylučuje ani cudzie zavinenie.
Na mieste podľa vyjadrenia hovorcu ministra pre koordináciu špeciálnych služieb Jacka Dobrzyňského pôsobia aj agenti Agentúry vnútornej bezpečnosti. „Samozrejme, pri požiari, ktorý sa dnes vyskytol, zasahujú dôstojníci špeciálnych služieb,“ uviedol a dodal, že vec berú mimoriadne vážne. Odborníci majú potvrdiť, či išlo o sabotáž.
Podľa portálu Onet bezpečnostná kamera v objekte zachytila neidentifikovanú osobu s kuklou, ako vchádza do areálu spoločnosti cez plot. Požiar vypukol o 00.23 h a krátko nato operátor SBS informoval políciu o aktivovaní detektoru vlámania.
Závod vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy vrátane dronov a bezpilotných pozemných vozidiel. V čase požiaru bol zatvorený a nikto sa nezranil.