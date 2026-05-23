Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
V závode v južnej Kalifornii začala unikať toxická chemikália

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Sacramento 23. mája (TASR) - Približne 40.000 obyvateľov južnej časti amerického štátu Kalifornia dostalo v piatok príkaz na evakuáciu v dôsledku úniku toxickej chemikálie zo skladovacej nádrže v areáli leteckého závodu, ktorý vyrába plastové diely pre komerčné a vojenské lietadlá. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AP a DPA.

Miestne úrady sa od štvrtkového popoludnia snažia zabrániť výbuchu nádrže s chemikáliou metylmetakrylát, ktorá sa nachádza vo výrobnom areáli spoločnosti GKN Aerospace v meste Garden Grove v okrese Orange County. Z nádrže totiž začala unikať táto chemikália a následne sa začala prehrievať. Látka je vysoko toxická a horľavá,

Úrady nariadili evakuáciu mesta a v piatok rozšírili evakuačné príkazy na niektorých obyvateľov ďalších piatich miest v Orange County - Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park a Westminster - po tom, čo sa im cez noc nepodarilo zastaviť únik z nádrže.

Medzitým cisternu zvonku chladia vodou, aby sa zabránilo ďalšiemu zahrievaniu. Ďalšie komplikácie spôsobil aj chybný ventil.

Kalifornský senátor Tony Strickland po brífingu s predstaviteľmi záchranných a bezpečnostných zložiek označil situáciu za „masívny únik priemyselných chemikálií“.

Zdravotná úradníčka z Orange County Regina Chinsio-Kwongová uviedla, že pri zahriatí tejto látky dochádza k úniku výparov, ktoré môžu pri vdýchnutí spôsobiť „výrazné podráždenie“ pľúc a nosových ciest, ako aj závraty a nevoľnosť. Dlhodobé vystavenie môže viesť k „závažným respiračným problémom“. Úrady preto vydali príkazy na evakuáciu oblasti v okolí miesta úniku s rozlohou približne 23 štvorcových kilometrov.
