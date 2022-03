V závode v ukrajinskom meste Sumy hlásia únik amoniaku

Kyjev 21. marca (TASR) – V chemickom závode v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny došlo v pondelok skoro ráno k úniku amoniaku. Úrady ľudí v okolí vyzvali, aby sa uchýlili do bezpečia pokiaľ možno v pivniciach alebo prízemiach, keďže jedovaný plyn so štipľavým zápachom je ľahší ako vzduch. Informácie priniesli stanica BBC a agentúra AFP.



Únik nastal v závode Sumychimprom, v ktorom vyrábajú priemyselné hnojivá, oznámil gubernátor Sumskej oblasti Dmytro Žyvyckyj. Situácia bola podľa neho nebezpečná do vzdialenosti 2,5 kilometra. Celkový rozsah a príčina incidentu však neboli zatiaľ známe. Na mieste zasahovali pohotovostné zložky.



Úkryt mali vyhľadať obyvatelia neďalekého mesta Novoselycia, vyplýva z vyjadrenia Žyvyckého, podľa ktorého nie je samotné mesto Sumy vzhľadom na smer vetra v ohrození.



Závod Sumychimprom sa nachádza na východnom okraji mesta Sumy, ktoré malo pred vypuknutím vojny 263.000 obyvateľov, uviedla agentúra AP. Mesto leží asi 40 kilometrov od hranice s Ruskom a v uplynulých týždňoch zažíva ostreľovanie a v oblasti pokračujú ťažké boje.



Ruská vláda v posledných dňoch zintenzívnila šírenie propagandy a dezinformácií tvrdiacich, že Ukrajina pripravuje použitie improvizovaných chemických zbraní a vyvíjala tajný program zbraní hromadného ničenia, píše AFP.



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu večer podľa agentúry vyhlásilo, že "nacionalisti" na Ukrajine "zamínovali" sklady amoniaku a chlóru v podniku Sumychimprom "s cieľom hromadnej otravy obyvateľov oblasti (mesta) Sumy v prípade vstupu jednotiek ruských ozbrojených síl do tohto mesta".