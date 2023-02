V zemetrasením postihnutej Sýrii boli boje medzi vládou a povstalcami

Bejrút 17. februára (TASR) - K potýčkam medzi sýrskymi vládnymi jednotkami a tamojšími vzbúrencami došlo v noci na piatok na severozápade Sýrie – k prvým od ničivého zemetrasenia, ktoré tento región postihlo 6. februára, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Severozápad Sýrie, jeden zo zemetrasením najhoršie postihnutých oblastí, ovládajú sýrski povstalci bojujúci proti vláde prezidenta Bašára Asada v Damasku.



Vládne jednotky podľa SOHR ostreľovali predmestia vzbúrencami ovládaného mesta Atárib. Súčasne prebiehala ťažká paľba na neďalekej frontovej línii. Zemetrasenie si v spomínanom meste vyžiadalo najmenej 235 obetí.



Na severozápade Sýrie v dôsledku katastrofy zahynulo podľa OSN viac než 4400 ľudí. Vládne a povstalecké sily sa okrem iného dostali do potýčok aj v inej časti severozápadu Sýrie pri vládou ovládanom meste Sarákib, zatiaľ čo vládne sily ostreľovali predmestia dvoch dedín v provincii Hamá, informovalo SOHR. Agentúra Reuters pripomína, že informácie sa nedali bezprostredne overiť.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že má obavy najmä o ľudí na severozápade Sýrie, keďže dodávky humanitárnej pomoci takmer vždy smerujú do iných častí rozľahlej zóny prírodnej katastrofy. Od pomoci boli v danej oblasti navyše aj pred zemetrasením závislé najmenej štyri milióny obyvateľov.