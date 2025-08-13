< sekcia Zahraničie
V Ženeve dočasne zaviedli bezplatnú verejnú dopravu
Cestujúci počas trvania tohto opatrenia nebudú potrebovať lístok a kontroly lístkov budú pozastavené, kým sa znečistenie nezlepší, uviedli úrady vo vyhlásení.
Ženeva 13. augusta (TASR) - V rámci série opatrení zameraných na riešenie prudkého nárastu znečistenia vo švajčiarskom kantóne Ženeva bude tamojšia verejná doprava dočasne bezplatná. Agentúra Reuters vysvetľuje, že región zápasí so škodlivým plynom ozónom, ktorý podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže spôsobiť problémy s dýchaním, bolesť hlavy či vyvolať astmatické záchvaty, píše TASR.
Protismogový systém v Ženeve ukázal, že koncentrácia ozónu prekročila prah bezpečných hodnôt – 180 mikrogramov na kubický meter v priebehu 24 hodín, uvádza sa vo vyhlásení kantónu.
V utorok sa teploty v Ženeve vyšplhali na 37 stupňov Celzia. Vysoké teploty a nízka oblačnosť znamenajú, že ozón sa hromadí a jeho rozptýlenie trvá dlhšie, uviedol pre agentúru Reuters Úrad pre životné prostredie kantónu Ženeva.
V reakcii na to zaviedli úrady v stredu po prvýkrát v celom kantóne bezplatnú verejnú dopravu, aby tak obyvateľov a turistov motivovali k využívaniu autobusov, električiek, vlakov a lodí s cieľom znížiť emisie z dopravy.
„Opatrenia prijaté v rámci tohto núdzového protokolu majú za cieľ znížiť emisie oxidu dusíka, najmä prostredníctvom podpory verejnej dopravy a obmedzenia najviac znečisťujúcich vozidiel v premávke,“ uviedol úrad pre životné prostredie.
Cestujúci počas trvania tohto opatrenia nebudú potrebovať lístok a kontroly lístkov budú pozastavené, kým sa znečistenie nezlepší, uviedli úrady vo vyhlásení.
