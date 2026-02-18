< sekcia Zahraničie
V Ženeve pokračujú trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine
Ruskú delegáciu v Ženeve vedie poradca prezidenta Vladimir Medinskij.
Autor TASR
Ženeva 18. februára (TASR) - Vo švajčiarskej Ženeve v stredu druhým dňom pokračujú trojstranné rokovania medzi delegáciami Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ruskú delegáciu v Ženeve vedie poradca prezidenta Vladimir Medinskij. Na čele ukrajinského tímu stojí tajomník Rady bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a Spojené štáty zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Utorňajšie rokovania podľa Witkoffa „priniesli zmysluplný pokrok“ a podľa Umerova boli zamerané na „praktické záležitosti a mechanizmy možných riešení“ doteraz nevyriešených otázok. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky ruskej delegácii informovala, že počas rozhovorov vládla veľmi napätá atmosféra.
Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj na Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny najneskôr do júna. V pondelok vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“ a že Kyjev „by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po utorňajších rokovaniach posťažoval, že je nespravodlivé, aby Trump naďalej verejne vyzýval Ukrajinu, a nie Rusko, aby urobila ústupky v záujme dosiahnutia mieru.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, aj keď v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta a Zelenskyj si myslí, že Ukrajinci by takýto ústupok v referende odmietli.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam Rusko v noci na stredu pokračovalo v bombardovaní Ukrajiny. Celkovo vypustilo 126 dronov a jednu balistickú raketu. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť 100 bezpilotných lietadiel.
Ruskú delegáciu v Ženeve vedie poradca prezidenta Vladimir Medinskij. Na čele ukrajinského tímu stojí tajomník Rady bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a Spojené štáty zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Utorňajšie rokovania podľa Witkoffa „priniesli zmysluplný pokrok“ a podľa Umerova boli zamerané na „praktické záležitosti a mechanizmy možných riešení“ doteraz nevyriešených otázok. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky ruskej delegácii informovala, že počas rozhovorov vládla veľmi napätá atmosféra.
Americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu aj na Kyjev, aby dosiahli dohodu o ukončení vojny najneskôr do júna. V pondelok vyhlásil, že pôjde o „veľké rokovania“ a že Kyjev „by mal rýchlo zasadnúť k rokovaciemu stolu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po utorňajších rokovaniach posťažoval, že je nespravodlivé, aby Trump naďalej verejne vyzýval Ukrajinu, a nie Rusko, aby urobila ústupky v záujme dosiahnutia mieru.
Kľúčovým sporným bodom zostáva východoukrajinský región Donbas. Rusko si ho nárokuje celý, aj keď v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta a Zelenskyj si myslí, že Ukrajinci by takýto ústupok v referende odmietli.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam Rusko v noci na stredu pokračovalo v bombardovaní Ukrajiny. Celkovo vypustilo 126 dronov a jednu balistickú raketu. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť 100 bezpilotných lietadiel.