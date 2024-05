V Ženeve prebehli rokovania o umelej inteligencii medzi USA a Čínou

Ženeva 15. mája (TASR) - Medzi americkými a čínskymi predstaviteľmi sa v utorok v Ženeve konali prvé rokovania o umelej inteligencii (AI). Washington po nich vyjadril obavy o zneužitie AI Čínou, Peking zase USA kritizoval obmedzenia a nátlak na túto technológiu. TASR sa odvoláva na agentúru AP.



Na týchto rozhovoroch sa dohodol americký prezident Joe Biden so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom ešte vlani. Ich zámerom je nadviazanie bilaterálneho dialógu medzi týmito dvoma najväčšími svetovými ekonomikami o rýchlo sa rozvíjajúcej technológii.



Zhrnutia utorkových rozhovorov za zatvorenými dverami medzi vysokopostavenými vyslancami, ktoré sa týkali rizík spojených s umelou inteligenciou a spôsobov jej riadenia, podľa agentúry AP naznačujú napätie medzi Pekingom a Washingtonom v tejto problematike.



Čína a Spojené štáty si "vymenili názory na svoje prístupy k bezpečnosti a riadeniu rizík v oblasti AI", uviedla v stredu hovorkyňa Národnej bezpečnostnej rady USA Adrienne Watsonová s tým, že rokovania prebehli v "úprimnom a konštruktívnom" duchu.



Americkí predstavitelia podľa nej však zdôraznili, že je nevyhnuté zaistiť bezpečnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť systémov AI, aby bolo možné využiť výhody tejto technológie, a na tomto základe pokračovať v budovaní globálneho konsenzu. Zároveň vyjadrili obavy o zneužitie AI, a to aj zo strany Číny.



Peking medzičasom kritizoval "obmedzenia a nátlak USA v oblasti umelej inteligencie" voči Číne", citovala agentúra AP vyhlásenie čínske ministerstva zahraničných vecí. Obe strany podľa neho uznali, že hoci AI predstavuje príležitosti, prináša so sebou aj riziká.