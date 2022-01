V Ženeve sa konalo prípravné stretnutie na rokovania Ruska s USA

Ženeva/Moskva 9. januára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov absolvoval v nedeľu v Ženeve schôdzku s námestníčkou ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanovou.



Stretnutie, ktoré predchádzalo pondelkovým bilaterálnym rokovaniam o bezpečnostných zárukách, označil Riabkov za "zložité, no vecné". Informovala o tom agentúra Interfax.



"Rozhovor bol ťažký, nemôže byť jednoduchý. V princípe (bol) vecný," povedal Riabkov novinárom v Ženeve. Spresnil, že delegácie sa "pohrúžili do záležitosti" súvisiacich s pondelkovou schôdzkou, takže "zajtra (s tým už) nebudeme strácať čas".



Na otázku, či v súvislosti s nadchádzajúcimi rozhovormi pociťuje optimizmus, Riabkov povedal: "Nikdy nestrácam optimizmus, vždy sa riadim optimizmom."



Stretnutie podľa Interfaxu trvalo niečo vyše dvoch hodín.



Nedeľné rokovanie v Ženeve bolo prípravnou časťou rokovaní o strategickej stabilite, ktorých hlavná časť sa uskutoční v pondelok. Potom sa 12. januára v Bruseli uskutoční zasadnutie Rady Rusko-NATO a následne - na platforme Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - konzultácie vo Viedni.



Moskva koncom roku 2021 - 17. decembra - zverejnila návrhy dohôd s USA a dohôd s členskými štátmi NATO, ktoré okrem iného obsahujú ustanovenia o vzájomných bezpečnostných zárukách v Európe, nerozmiestňovaní rakiet stredného a kratšieho doletu vo vzájomnom dosahu a odmietnutie ďalšieho rozširovania Severoatlantickej aliancie, a to aj o bývalé republiky ZSSR.



Tieto dokumenty ruskej strany boli odovzdané Washingtonu a jeho spojencom.



Ruský prezident Vladimir Putin už dávnejšie zdôraznil, že ďalšie rozširovanie NATO na východ a rozmiestnenie útočných zbraní na ukrajinskom území a v krajinách susediacich s Ruskom sú pre Moskvu neprijateľné.