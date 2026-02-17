Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Ženeve sa skončila politická časť rokovaní o vojne na Ukrajine

Na snímke, ktorú poskytla tlačová kancelária Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, sa americká delegácia zúčastňuje ďalšieho kola trojstranných rokovaní medzi Spojenými štátmi, Ukrajinou a Ruskom o rusko-ukrajinskej vojne v Ženeve vo Švajčiarsku v utorok 17. februára 2026. Foto: TASR/AP

Ženeva 17. februára (TASR) - V švajčiarskej Ženeve sa v utorok podvečer skončila politická časť trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. V diskusiách však pokračujú predstavitelia delegácií zodpovední za vojenské záležitosti, informovala agentúra Reuters. Výsledky prvého dňa rozhovorov zatiaľ nie sú známe, pokračovať by však mali aj v stredu, píše TASR.

Koniec rokovaní o politických otázkach potvrdili aj zdroje britskej stanice BBC. Uviedli, že ruskí, ukrajinskí a americkí predstavitelia sa opäť stretnú v stredu dopoludnia. Na základe výsledkov rokovaní zdroje očakávajú, že zúčastnené strany v ten istý deň vydajú vyhlásenie.

Ruskú delegáciu v Ženeve vedie Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina, a má približne 20 členov vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova a vyslanca Kirilla Dmitrieva.

Na čele ukrajinského tímu stojí Rustem Umerov, jeho súčasťou je aj vedúci prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia.

Spojené štáty na rokovaniach zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ako aj tajomník ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll a veliteľ amerických síl v Európe generál Alexus Grynkewich.

Umerov predtým informoval, že na programe sú bezpečnostné a humanitárne otázky. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa majú delegácie tentoraz venovať širšiemu okruhu tém vrátane otázok týkajúcich sa územia.

V Ženeve sú prítomní tiež poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska, potvrdil ukrajinský poradca Serhij Leščenko. Aj keď sa európski predstavitelia podľa neho priamo nezúčastňujú na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, sú v neustálom kontakte s vyjednávačmi.

Predchádzajúce dve kolá mierových rokovaní sa konali 23. a 24. januára a 4. a 5. februára v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Kyjev a Moskva sa na druhom stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajatcov v počte 157 na každej strane. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne, ich konkrétne výsledky však okrem spomínanej výmeny nezverejnili.
