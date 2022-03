V Ženeve sa začali rokovania o biodiverzite pod záštitou OSN

Ženeva 14. marca (TASR) - Vo švajčiarskej Ženeve sa v pondelok začali rokovania pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN) o biodiverzite. Ich cieľom je vytvoriť pôdu pre uzavretie globálnej dohody o ochrane prírody, ktorá má byť schválená tento rok. Informovala o tom agentúra AFP.



Dohodu o ochrane prírody pred dôsledkami ľudskej činnosti má uzavrieť takmer 200 štátov. Cieľom je dosiahnuť ochranu 30 percent biotopov do roku 2030.



"Svet žiada naliehavé opatrenia na ochranu prírody," oznámila v tlačovej správe výkonná tajomníčka Dohovoru OSN o biologickej diverzite Elizabeth Mremová a dodala, že ide o uzavretie historickej dohody.



Rokovania v Ženeve budú trvať do 29. marca. Ich cieľom je pripraviť pôdu pre klimatický summit OSN (COP15) o biodiverzite, ktorý sa mal konať už v roku 2020 v čínskom Kchun-mingu, ale pre pandémiu COVID-19 bol niekoľkokrát odložený. Summit je v súčasnosti plánovaný na prelom apríla a mája. AFP však informuje, že zástupcovia v Ženeve by sa mali dohodnúť na novom termíne, ktorý by mal pripadnúť na prelom augusta a septembra.



Svetové spoločenstvo v oblasti ochrany biotopov nesplnilo ciele, ktoré si stanovilo v roku 2010 a v súčasnosti je klimatická zmena hrozbou, ktorá môže znásobiť problémy v tomto smere, pripomenula AFP.



Vo februári varoval Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) pod hlavičkou OSN, že deväť percent všetkých živočíšnych druhov bude pravdepodobne "vo vysokom riziku" vyhynutia, a to aj v prípade, že sa otepľovanie obmedzí o 1,5 stupňa Celzia.