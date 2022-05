V Ženeve sa začalo 75. Svetové zdravotnícke zhromaždenie

Ženeva 22. mája (TASR) - V Ženeve sa v nedeľu začalo 75. Svetové zdravotnícke zhromaždenie, ktoré je vrcholným rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zástupcovia 194 krajín sa majú venovať konfliktu na Ukrajine či novému rozpočtu WHO. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Tam, kde je vojna, nasleduje krátko na to hlad a choroby," vyhlásil na úvod zhromaždenia generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Väčšina predstaviteľov 194 členských štátov WHO sa stretla osobne prvýkrát od roku 2019, keďže v posledných dvoch rokoch to nebolo možné pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Šéf WHO varoval, že dôležitá práca zhromaždenia zameraná na riešenie dlhého radu globálnych zdravotných núdzových situácií a výziev, vrátane koronavírusovej krízy "v rozdelenom svete" nemôže mať úspech.



"Čelíme hrozivému zbiehaniu chorôb, sucha, hladomoru a vojen, ktoré sú poháňané zmenou klímy, nerovnosťou a geopolitickou rivalitou," upozornil Tedros.



Generálny riaditeľ WHO, ktorý v minulosti zastával pozíciu ministra zdravotníctva Etiópie, uviedol, že sám je "dieťaťom vojny" a preto veľmi dobre rozumie, čo sa na Ukrajine deje. Podľa jeho slov je jasné, že na Ukrajine a všade inde vo svete je mier "predpokladom zdravia".



"Dôsledky tejto vojny sú zničujúce pre zdravie, obyvateľstvo, zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál," uviedol na zhromaždení prostredníctvom videokonferencie francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Francúzsky prezident vyzval všetky členské štáty WHO, aby podporili ukrajinskú rezolúciu, ktorá ostro odsudzuje ruskú inváziu, najmä viac ako 200 ruských útokov na zdravotnícke zariadenia, vrátane nemocníc a sanitiek na Ukrajine.



"Toto stretnutie je historickou príležitosťou na posilnenie bezpečnostnej a zdravotníckej architektúry," vyhlásil prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader Corona.



Na programe 75. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia je aj voľba nového generálneho riaditeľa WHO. Očakáva sa, že na túto pozíciu bude opätovne zvolený súčasný šéf WHO Tedros, píše AFP.



Jednou z hlavných reforiem, o ktorých majú predstavitelia 194 členských štátov diskutovať, je rozpočet WHO. Krajiny by mali schváliť plán na zvýšenie bezpečného a flexibilného financovania, ktorý tejto organizácii umožní rýchlo reagovať na globálne zdravotné hrozby, vysvetľuje AFP.