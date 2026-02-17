Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Ženeve sa začalo druhé kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom

Na snímke Abbás Arákčí. Foto: TASR/AP

Iránsku delegáciu vedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, americkú osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.

Autor TASR
Ženeva 17. februára (TASR) - V švajčiarskej Ženeve sa v utorok začalo druhé kolo nepriamych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Sprostredkovateľom rozhovorov je Omán a zameriavať by sa mali najmä na iránsky jadrový program a zrušenie sankcií, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Iránsku delegáciu vedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, americkú osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Prezident USA Donald Trump v pondelok oznámil, že sa do rokovaní zapojí nepriamo.

Začiatkom februára obe krajiny obnovili rozhovory v Ománe po hrozbách Trumpa vojenským zásahom proti Iránu. Spojené štáty na Blízky východ v januári vyslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln sprevádzanú tromi raketovými torpédoborcami. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Washington do oblasti vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford.

Anonymní americkí predstavitelia pre agentúru Reuters uviedli, že armáda USA sa pripravuje i na možnosť vojenskej ofenzívy, ak rokovania nebudú úspešné.
