V Ženeve začalo vypočúvanie kandidátov do prechodnej líbyjskej vlády

Ženeva 1. februára (TASR) - Vypočúvaním 45 kandidátov na pozície v prechodnej líbyjskej vláde sa v Ženeve v pondelok začal proces príprav na parlamentné a prezidentské voľby v Líbyi. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Členovia 75-členného Líbyjského fóra pre politický dialóg (LPDF) budú do piatku vyberať kandidátov na posty v trojčlennej prezidentskej rade a na pozíciu predsedu vlády. Zvolení lídri budú zodpovedať za proces prípravy volieb, ktoré by sa mali uskutočniť v decembri tohto roku.



Po voľbách naplánovaných na 24. decembra 2021 má byť prechodná administratíva nahradená demokraticky zvolenou vládou.



Aj keď miesto konania rokovaní zostalo utajené, vypočúvania kandidátov sú vysielané naživo prostredníctvom internetu, aby si aj Líbyjčania mohli vypočuť odpovede kandidátov na otázky občanov, píše DPA.



Líbya upadla do chaosu v roku 2011 po zvrhnutí bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Má v súčasnosti dve súperiace vlády - vládu podporovanú OSN v metropole Tripolis a ďalšiu na východe krajiny v meste Tobruk, ktorá je lojálna vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.