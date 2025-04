WHO: Členské štáty sa dohodli na znení návrhu tzv. pandemickej dohody

Ženeva 15. apríla (TASR) - Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v noci na stredu zhodli na znení tzv. pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim. O prelomovej dohode sa rokovalo niekoľko rokov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a vyhlásenia WHO.



„Po viac ako troch rokoch intenzívnych rokovaní urobili členské štáty WHO významný krok vpred v úsilí o zvýšenie bezpečnosti sveta pred pandémiami tým, že vypracovali návrh dohody, ktorý sa bude posudzovať na nadchádzajúcom Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji,“ uviedla agentúra OSN vo svojom vyhlásení.



Návrh dohody garantuje prijatie konkrétnych opatrení na prevenciu pandémii, budovanie výskumných a vývojových kapacít, uľahčenie prenosu technológií a súvisiacich poznatkov, ako aj zručností a odborných znalostí na výrobu zdravotníckych produktov súvisiacich s pandémiou, mobilizáciu kvalifikovanej, vyškolenej a multidisciplinárnej národnej a globálnej pracovnej sily pre mimoriadne situácie a ďalšie opatrenia.



Návrh takisto potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc a stanovuje, „že žiadne z ustanovení návrhu dohody sa nesmie vykladať tak, že WHO má právomoc usmerňovať, nariaďovať, meniť alebo predpisovať vnútroštátne zákony alebo politiky, alebo poverovať štáty, aby prijali konkrétne opatrenia," uvádza WHO vo vyhlásení.



„Štáty sveta sa dnes v Ženeve zapísali do histórie,“ povedal v reakcii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Dosiahnutím konsenzu o pandemickej zmluve nielenže zaviedli generačnú dohodu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť sveta, ale tiež ukázali, že multilateralizmus je živý a zdravý a že v našom rozdelenom svete môžu krajiny stále spolupracovať, aby našli spoločný základ a spoločnú odpoveď na hrozby,“ dodal.



Rokovania o konečnom znení zmluvy v Ženeve sa konali v čase vážnej krízy multilateralizmu a globálneho zdravotného systému, ktorú spustilo drastické oklieštenie medzinárodnej pomoci prezidentom USA Donaldom Trumpom, píše AFP. USA sú pritom zďaleka najväčším darcom v humanitárnej oblasti. Delegácia USA sa na rokovaniach v Ženeve nezúčastnila, keďže Trump rozhodol, že USA z WHO odchádzajú.