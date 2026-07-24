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V zóne konfliktu medzi USA a Iránom uviazlo najmenej 6000 námorníkov
Najmenej deväť lodí s 93 členmi posádky ich majitelia fakticky opustili, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Autor TASR
Ženeva 24. júla (TASR) - V dôsledku pokračujúcich vzájomných útokov medzi USA a Iránom uviazlo na plavidlách v Hormuzskom prielive najmenej 6000 námorníkov, uviedol v piatok vo vyhlásení Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk spresnil, že posádky sa nachádzajú na približne 400 lodiach, ktoré zostali zablokované v prielive. Táto vodná trasa je hlavným bodom konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom. Podľa tlačovej správy vyzval Türk v tejto súvislosti na „bezodkladné kroky“.
Najmenej deväť lodí s 93 členmi posádky ich majitelia fakticky opustili, uvádza sa ďalej vo vyhlásení. „Námorníci zostali na svojich lodiach a sú odkázaní sami na seba bez jedla, vody, paliva, lekárskej starostlivosti, elektriny či možností komunikovať so svojimi rodinami,“ upozornila OSN.
Dlhodobá izolácia a uviaznutie v zóne konfliktu by podľa OHCHR mohli mať vážne následky na ich duševné a fyzické zdravie. Od konca februára, keď sa začali útoky Izraela a USA na Irán, zahynulo najmenej 17 členov posádok takýchto plavidiel.
„Strany konfliktu by mali urýchlene pracovať na uľahčení bezpečného prechodu pre uviaznutých námorníkov, aby sa mohli bezpečne evakuovať a vylodiť, a zároveň zabezpečiť dodávky kľúčových zásob,“ uvádza sa v správe, z ktorej cituje DPA.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk spresnil, že posádky sa nachádzajú na približne 400 lodiach, ktoré zostali zablokované v prielive. Táto vodná trasa je hlavným bodom konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom. Podľa tlačovej správy vyzval Türk v tejto súvislosti na „bezodkladné kroky“.
Najmenej deväť lodí s 93 členmi posádky ich majitelia fakticky opustili, uvádza sa ďalej vo vyhlásení. „Námorníci zostali na svojich lodiach a sú odkázaní sami na seba bez jedla, vody, paliva, lekárskej starostlivosti, elektriny či možností komunikovať so svojimi rodinami,“ upozornila OSN.
Dlhodobá izolácia a uviaznutie v zóne konfliktu by podľa OHCHR mohli mať vážne následky na ich duševné a fyzické zdravie. Od konca februára, keď sa začali útoky Izraela a USA na Irán, zahynulo najmenej 17 členov posádok takýchto plavidiel.
„Strany konfliktu by mali urýchlene pracovať na uľahčení bezpečného prechodu pre uviaznutých námorníkov, aby sa mohli bezpečne evakuovať a vylodiť, a zároveň zabezpečiť dodávky kľúčových zásob,“ uvádza sa v správe, z ktorej cituje DPA.