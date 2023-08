V zoo v Moskve sa narodila panda

Moskva/Berlín 31. augusta (TASR) - V moskovskej zoo sa v stredu narodilo mláďa pandy veľkej. Dve pandy-súrodenci v berlínskej zoo oslavujú vo štvrtok štvrté narodeniny. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Rodičia pandy, ktorá sa narodila v Moskve, boli do tamojšej zoo privezení z Číny v roku 2019 pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami, píše Reuters na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Pandy Pit a Paule sa narodili v berlínskej zoo 31. augusta 2019 vtedy šesťročnej samici Meng Meng. Podľa zoo ide o doteraz jediné pandy veľké, ktoré sa narodili v Berlíne.



Štyri pandy v berlínskej zoo sú zároveň jediné exempláre tohto živočíšneho druhu v Nemecku. Sú majetkom Číny a zoo v Berlíne ich má zapožičané len dočasne. Pit a Paule by čoskoro mali byť prevezené do výskumného strediska v Číne.



Peking v rámci tzv. pandej diplomacie po celé desaťročia darúval pandy krajinám, s ktorými mala priateľské vzťahy. V súčasnosti ich však zoologickým záhradám poskytuje len na dočasné obdobie.



Panda veľká (Ailuropoda melanoleuca) je cicavec z čeľade medveďovité (Ursidae) a patrí medzi zraniteľné živočíšne druhy. Vo voľnej prírode podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) žije 1864 jedincov.