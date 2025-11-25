< sekcia Zahraničie
V zoo v San Diegu zomrela korytnačka Gramma, mala asi 141 rokov
Gramma 20. novembra zomrela po viac ako storočí vychutnávania si svojho obľúbeného jedla - rímskeho šalátu a ovocia opuncie.
Autor TASR
San Diego 25. novembra (TASR) - V zoologickej záhrade v americkom meste San Diego zahynula v odhadovanom veku 141 rokov známa korytnačka slonia Gramma. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.
Gramma návštevníkov tešila milou, hoci plachou povahou. Jej ošetrovatelia ju nazývali aj „kráľovnou zoo“. Pre svoj vysoký vek trpela ochoreniami kostí, ktoré sa v poslednom období zhoršovali. Pracovníci zoo sa ju preto rozhodli utratiť.
Podľa agentúry AP sa narodila vo svojom prirodzenom prostredí. Neexistujú zápisy, kedy presne populárna korytnačka prišla do zoo v San Diegu. Podľa odhadov zamestnancov prišla buď v roku 1928 alebo 1931 zo zoologickej záhrady v newyorskom Bronxe. Prežila tak dve svetové vojny a 20 amerických prezidentov.
Agentúra AP uvádza, že korytnačky slonie sa vo voľnej prírode dožívajú vyše 100 rokov, v zajatí i dvojnásobne viac. Najstaršou známou korytnačkou tohto druhu bola Harriet zo zoo v Austrálii. Narodila sa okolo roku 1830 a vo veku približne 175 rokov zomrela v roku 2006.
