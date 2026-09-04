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V Zürichu sa začal proces s členmi krajne pravicového hnutia Junge Tat
Proces sa týka aktivít hnutia, ktoré je považované za jednu z najaktívnejších krajne pravicových skupín vo Švajčiarsku.
Autor TASR
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Zürich 4. septembra (TASR) - Šiesti členovia švajčiarskeho krajne pravicového hnutia Junge Tat (v preklade Mladá akcia) sa v piatok postavili pred súd v Zürichu. Obžalovaní sú z podnecovania k nenávisti v súvislosti s narúšaním podujatí LGBTQ+ komunity. Pred súdom sa zišli desiatky ľudí, ktorí požadovali ich odsúdenie, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Proces sa týka aktivít hnutia, ktoré je považované za jednu z najaktívnejších krajne pravicových skupín vo Švajčiarsku. Okrem iného ide o incident počas bohoslužby v rámci festivalu Zürich Pride v roku 2022 a narušenie čítania kníh pre deti, ktoré viedli drag queens.
Hlavnými obžalovanými sú lídri hnutia Tobias Lingg a Manuel Corchia. V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody v trvaní do 15 mesiacov.
Keď obaja v piatok prišli na súd, približne 150 demonštrantov ich privítalo piskotom a skandovaním. Protestujúci mávali transparentmi s nápismi „Žiadni nacisti nie sú nevinní“ a „Udržme Zürich bez nacistov“.
Lingg a Corchia podľa AFP pozornosť demonštrantov využili na sebaprezentáciu a gestami ich vyzývali, aby skandovali hlasnejšie. Následne rozvinuli transparent s nápisom „Rodina namiesto rodovej ideológie“.
Hnutie Junge Tat pred súdnym procesom spustilo na sociálnych sieťach petíciu, v ktorej obvinenia voči svojim šiestim členom označilo za politicky motivované. Zároveň požadovalo ochranu slobody názoru.
„Dnes uvidíme, do akej miery je vo Švajčiarsku skutočne chránená sloboda prejavu,“ povedal Corchia novinárom pred vstupom do budovy súdu.
Šiesti obžalovaní – päť mužov a jedna žena – počas dopoludňajšieho pojednávania odmietli odpovedať na otázky sudcu.
Speváčka a aktivistka za práva LGBTQ+ Brandy Butlerová, ktorá patrí medzi žalobcov, uviedla, že obžalovaní odmietli odpovedať aj na „základné otázky, napríklad kde vyrastali alebo aký majú mesačný príjem“. „Je sklamaním vidieť, že členovia Junge Tat neberú súd vážne,“ povedala agentúre AFP.
Butlerová bola v roku 2022 organizátorkou podujatia Drag Story Time. Aktivisti z Junge Tat ho náhle narušili s horiacimi fakľami, pričom skandovali heslá namierené proti LGBTQ+ komunite a vyhrážali sa organizátorom. Čítanie museli následne z bezpečnostných dôvodov zrušiť, objasnila AFP.
Proces sa týka aktivít hnutia, ktoré je považované za jednu z najaktívnejších krajne pravicových skupín vo Švajčiarsku. Okrem iného ide o incident počas bohoslužby v rámci festivalu Zürich Pride v roku 2022 a narušenie čítania kníh pre deti, ktoré viedli drag queens.
Hlavnými obžalovanými sú lídri hnutia Tobias Lingg a Manuel Corchia. V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody v trvaní do 15 mesiacov.
Keď obaja v piatok prišli na súd, približne 150 demonštrantov ich privítalo piskotom a skandovaním. Protestujúci mávali transparentmi s nápismi „Žiadni nacisti nie sú nevinní“ a „Udržme Zürich bez nacistov“.
Lingg a Corchia podľa AFP pozornosť demonštrantov využili na sebaprezentáciu a gestami ich vyzývali, aby skandovali hlasnejšie. Následne rozvinuli transparent s nápisom „Rodina namiesto rodovej ideológie“.
Hnutie Junge Tat pred súdnym procesom spustilo na sociálnych sieťach petíciu, v ktorej obvinenia voči svojim šiestim členom označilo za politicky motivované. Zároveň požadovalo ochranu slobody názoru.
„Dnes uvidíme, do akej miery je vo Švajčiarsku skutočne chránená sloboda prejavu,“ povedal Corchia novinárom pred vstupom do budovy súdu.
Šiesti obžalovaní – päť mužov a jedna žena – počas dopoludňajšieho pojednávania odmietli odpovedať na otázky sudcu.
Speváčka a aktivistka za práva LGBTQ+ Brandy Butlerová, ktorá patrí medzi žalobcov, uviedla, že obžalovaní odmietli odpovedať aj na „základné otázky, napríklad kde vyrastali alebo aký majú mesačný príjem“. „Je sklamaním vidieť, že členovia Junge Tat neberú súd vážne,“ povedala agentúre AFP.
Butlerová bola v roku 2022 organizátorkou podujatia Drag Story Time. Aktivisti z Junge Tat ho náhle narušili s horiacimi fakľami, pričom skandovali heslá namierené proti LGBTQ+ komunite a vyhrážali sa organizátorom. Čítanie museli následne z bezpečnostných dôvodov zrušiť, objasnila AFP.