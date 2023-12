Aktivisti: Približne 600 Severokórejčanov deportovaných Čínou zmizlo

Soul 7. decembra (TASR) - Až 600 Severokórejčanov "zmizlo" po tom, ako ich Čína v októbri násilne deportovala, uviedla vo štvrtok ľudskoprávna skupina so sídlom v Soule a varovala, že im v izolovanom štáte hrozí väzenie, mučenie, sexuálne násilie a poprava. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Pracovná skupina pre prechodnú spravodlivosť (TJWG) prišla s touto informáciou zhruba dva mesiace po tom, ako Južná Kórea vzniesla protest voči Číne v súvislosti s podozrením na repatriáciu veľkého počtu Severokórejčanov, ktorí sa snažili utiecť do Južnej Kórey.



TJWG uviedla, že 9. októbra boli stovky prebehlíkov prevezené v strážených autobusoch a dodávkach z čínskych detenčných centier cez hranice do KĽDR, pričom tento incident označila za najväčšiu hromadnú repatriáciu za uplynulé roky. Identita zbehov zostáva neznáma, ale väčšina z nich sú ženy, uviedla organizácia.



"Od chvíle, keď boli zbehovia poslaní späť, sa s nimi nepodarilo nadviazať žiadnu komunikáciu," uviedla TJWG. "Tí, ktorí boli násilne vrátení, čelia vyhliadkam na mučenie, sexuálne a rodovo podmienené násilie, väznenie v koncentračných táboroch, nútené potraty a popravy, keďže tamojší autoritatívny režim ich označuje za zločincov a zradcov," dodala TJWG.



Severokórejské štátne médiá sa k prípadu nevyjadrili, ale prebehlíkov dlhodobo odsudzujú ako "ľudskú spodinu", pričom vodca Kim Čong-un v ostatných rokoch ešte viac sprísnil hranice.



Pekinské ministerstvo zahraničných vecí v októbri poprelo, že by v Číne boli "takzvaní prebehlíci", ale uviedlo, že Severokórejčania do krajiny vstúpili nelegálne z ekonomických dôvodov a že Čína túto otázku vždy riešila v súlade so zákonom.



Ministerstvo pre zjednotenie ani ministerstvo zahraničných vecí v Soule sa k prípadu vo štvrtok bezprostredne nevyjadrili.



Počet severokórejských utečencov prichádzajúcich do Južnej Kórey bol počas covidovej pandémie, keď Severná Kórea "nepriedušne" uzavrela svoje hranice, rekordne nízky.



Pchjongjang odvtedy zrušil niektoré obmedzenia týkajúce sa koronavírusu a obnovil obchod a iné výmeny s Čínou. Colné údaje Pekingu naznačujú, že v uplynulých mesiacoch sa prudko zvýšil vývoz tovarov do Severnej Kórey.