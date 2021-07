VIDEO: V4 podporila priority slovinského predsedníctva v Rade EÚ

Ľubľana 9. júla (TASR) – Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny podporili v piatok priority slovinského predsedníctva v Rade EÚ. Stalo sa tak na rokovaniach s predsedom slovinskej vlády Janezom Janšom v Ľubľane. Informovala o tom agentúra STA.



„Sme vďační za podporu predloženým prioritám. Tešíme sa na návštevy všetkých štyroch kolegov v nasledujúcich mesiacoch," uviedol Janša po schôdzke premiérov krajín V4 a Slovinska.



Podľa STA poľský premiér Mateusz Morawiecki vyjadril nesúhlas s centralizáciou v EÚ a podporil myšlienku Európy pozostávajúcej zo silných národných štátov, ktoré navzájom spolupracujú.



Český premiér Andrej Babiš vyzdvihol dôležitosť rozšírenia schengenského priestoru a uviedol, že Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré už spĺňajú požiadavky na vstup do Schengenu, by sa k nemu mali pripojiť čo najskôr. Podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa tak dosiaľ nestalo. „Myslím, že z hľadiska bezpečnosti, boja s ilegálnou migráciou by sme sa mali sústrediť na Schengen," dodal Babiš.



Summit sa v Ľubľane uskutočnil pri príležitosti predsedníctva Slovinska v Rade Európskej únie. Slovinsko rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ prevzalo 1. júla od Portugalska.