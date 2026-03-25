Prieskum: Ako vnímajú vojnu proti Iránu Američania?
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Väčšina Američanov sa domnieva, že vojenský zásah USA proti Iránu zašiel priďaleko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AP a výskumného centra NORC zverejneného v stredu. Mnohí sa zároveň obávajú, či si budú môcť dovoliť kupovať pohonné látky, menej však republikáni ako demokrati. Informuje o tom TASR.
Irán už takmer štyri týždne odoláva útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára. Teherán reaguje odvetnými údermi na židovský štát a krajiny Perzského zálivu. Medzičasom ako americký prezident Donald Trump posiela na Blízky východ ďalšie vojnové lode a vojakov, Spojené štáty prostredníctvom Pakistanu odovzdali Iránu 15-bodový plán na ukončenie vojny.
Približne 59 Američanov v prieskume uviedlo, že vojenská operácia USA v Iráne je neprimeraná. S týmto názorom súhlasí deväť z desiatich prívržencov demokratov a šesť z desiatich voličov, ktorý sa nestotožňujú so žiadnou politickou stranou. Republikáni sú v tejto otázke viac rozdelení. Polovica z nich tvrdí, že zásah proti Iránu je správny, ale len málo z nich si želá, aby zašiel ešte ďalej. Naopak, iba dvaja z desiatich republikánov ho považujú za nedostatočný, zatiaľ čo štvrtina sa domnieva, že zašiel priďaleko.
Agentúra AP však poznamenala, že aj keď sú Trumpove kroky v súvislosti s Iránom nepopulárne, stále sú porovnateľné s inými opatreniami, ktoré prijal, napríklad v otázke ciel či rozsahu právomocí prezidenta. Zmeniť by to ale mohlo rozšírenie operácie USA v Iráne.
V prípade vojny má silnú podporu aspoň jeden z Trumpových deklarovaných cieľov, ktorým je snaha zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň. Dve tretiny Američanov si myslia, že by to mal byť pre USA „nesmierne“ alebo „veľmi“ dôležitý cieľ zahraničnej politiky. Rovnako často však uvádzajú, že je dôležité zabrániť rastu cien ropy a plynu v Spojených štátoch, na ktoré má operácia v Iráne vplyv.
Ak ide o úlohu Izraela v americkej zahraničnej politike, iba približne štyria z desiatich dospelých Američanov tvrdia, že vysokou prioritou by malo byť zabránenie Iránu v ohrozovaní Izraela. O niečo menej dôležité je pre nich zvrhnutie iránskeho vedenia v prospech vlády, ktorá by bola priateľskejšia voči USA.
Aj keď sa prívrženci oboch hlavných politických strán do veľkej miery zhodujú v potrebe zabrániť zvýšeniu cien pohonných látok, obavy zo súčasnej situácie nevníma každý rovnako. Len približne traja z desiatich republikánov majú veľké až veľmi veľké obavy, či si budú môcť dovoliť kúpiť palivo v najbližších mesiacoch, v porovnaní so šiestimi demokratmi.
Vo všeobecnosti sú Američania naďalej skeptickí ohľadom Trumpovej schopnosti prijímať správne rozhodnutia o použití vojenskej sily mimo územia USA. Vo väčšine prípadov sú proti agresívnejším krokom, ako je nasadenie pozemných síl.
Prieskum podľa AP naznačuje, že kým Trumpova popularita zostáva stabilná, konflikt by sa mohol rýchlo stať veľkou politickou prekážkou pre jeho republikánsku administratívu.
