Väčšina EÚ vyzvala Komisiu na presunutie migračného konania mimo Úniu

Brusel 16. mája (TASR) - Pätnásť členských krajín Európskej únie požaduje ďalšie sprísnenie azylovej politiky bloku, aby sa uľahčilo premiestňovanie migrantov bez dokladov do tretích krajín - a to aj v prípade ich záchrany na mori. Európska komisia (EK) sa bude obsahom listu zaoberať, píše TASR na základe agentúry AFP a portálu Euronews.



V liste skupina štátov vrátane Česka žiada EK, aby navrhla nové spôsoby a riešenia na zabránenie nelegálnej migrácie na územie Európy.



Členské krajiny v liste napríklad navrhli zavedenie mechanizmov "zameraných na odhaľovanie, zachytávanie alebo v prípade núdze záchranu migrantov na otvorenom mori a ich prepravu na vopred určené bezpečné miesto v partnerskej krajine mimo EÚ, kde by sa pre týchto utečencov mohli nájsť trvalé riešenia".



Inšpiráciou by mala podľa nich byť aj dohoda, ktorú Taliansko uzavrelo s Albánskom, nečlenským štátom Únie. Na základe nej môže Rím poslať tisíce žiadateľov o azyl vylovených z talianskych vôd do záchytných táborov v tejto balkánskej krajine, kým sa ich prípady nevyriešia. Krajiny tak vyzvali Úniu na uzavretie dohôd s tretími krajinami pozdĺž hlavných migračných trás.



Signatári chcú, aby EÚ sprísnila nedávno prijatý azylový pakt, ktorý zavádza prísnejšie kontroly pre osoby, ktoré chcú vstúpiť do 27-členného bloku. Táto reforma zahŕňa rýchlejšie preverovanie osôb prichádzajúcich bez dokladov, nové pohraničné zadržiavacie centrá a rýchlejšie deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl.



List podpísali Rakúsko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Rumunsko.



O externalizácii migračných postupov pochybujú napríklad francúzski liberáli. Pre francúzskeho poslanca Sachu Houliéa, ktorý patrí k ľavému krídlu strany prezidenta Emmanuela Macrona Renesancia (Obnova), je externalizácia migračných procesov protikladom nedávno prijatého migračného paktu.



Podľa odborníka na migráciu Víta Novotného bude návrh na externé spracovanie žiadostí o azyl pravdepodobne náročný. Pravidlá EÚ, dokonca aj podľa nového migračného paktu EÚ, sú založené na tom, že európske azylové konania sa uskutočňujú len na území EÚ, dodal.



Diskusia o externalizácii sa naplno rozprúdila krátko po schválení nového migračného paktu EÚ Európskym parlamentom v apríli.