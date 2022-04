Väčšina Európanov chce spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku

Brusel 4. apríla (TASR) - Už pred ruskou inváziou na Ukrajinu 77 percent obyvateľov členských krajín EÚ podporovalo spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku EÚ. Vyplýva z v pondelok zverejnených údajov Eurobarometra, o ktorých informuje spravodajca TASR.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že Slováci patria v rámci EÚ medzi národy, ktoré sú najmenej spokojné so svojou súčasnou situáciou.



Prieskum vykonaný na prelome januára a februára tohto roka vo všetkých krajinách eurobloku naznačil, že už pred ruskou inváziou na Ukrajinu 77 percent Európanov súhlasilo so spoločnou obrannou a bezpečnostnou politikou EÚ, pričom väčšina bola za takúto politiku v každom členskom štáte Únie. Na Slovensku túto politiku podporilo 73 percent opýtaných; proti bolo 18 percent Slovákov.



Slováci ako jediní z EÚ nepotvrdili nadpolovičnú väčšinu v oblasti podpory pre spoločnú migračnú politiku. Za sa vyslovilo len 40 percent, proti bolo 50 percent ľudí. Odmietli aj spoločnú azylovú politiku (36 percent za a 50 percent proti) a vlažne sa stavajú aj k ďalšiemu rozširovaniu Únie - len 48 percent si želá vstup nových členských krajín, 39 percent je proti tomu.



Obyvatelia krajín EÚ v prieskume uviedli, že najdôležitejšími problémami, ktorým EÚ čelila začiatkom tohto roku, sú: životné prostredie a zmena klímy (26 percent); rast cien, inflácia, životné náklady (24 percent) a migrácia (22 percent). Celkovo 41 percent opýtaných uviedlo ceny, infláciu, životné náklady ako jeden z najdôležitejších problémov, ktorým ich krajina čelí. Nasledovalo zdravie (32 percent) a ekonomická situácia (19 percent).



Slováci za svoj najväčší problém označili rast cien a životných nákladov (56 percent) potom celkovú ekonomickú situáciu (28), nezamestnanosť (13) a až potom neistotu (4), dane (3) a terorizmus (1). Situácia by sa podľa Slovákov mala najviac zlepšiť v oblasti zdravia (33 percent), dôchodkov (13) a verejných financií (8).



Takmer sedem z desiatich Európanov (69 percent) podporuje európsku hospodársku a menovú úniu s jednou jednotnou menou, pričom podpora v rámci eurozóny dosahuje až 77 percent. Na Slovensku jednotnú menu podporuje 78 percent opýtaných, proti je 14 percent.



Aj obraz EÚ zostal pomerne stabilný, keď 62 percent Európanov optimisticky vníma budúcnosť EÚ a 38 percent opýtaných si myslí opak. Na Slovensku ide o pomer 56 percent optimistov verzus 43 percent pesimistov. Najviac veria v budúcnosť EÚ Íri (88 percent), Portugalčania (77) a Dáni (76); najmenej Gréci (45), Francúzi (49), Bulhari (55) a potom Lotyši a Slováci (56).



Až 74 percent Slovákov vníma svoju súčasnú situáciu ako "celkovo zlú" (za dobrú a skôr dobú sa vyslovilo iba 25 percent opýtaných). Za horšiu svoju situáciu považujú iba občania Španielska (76), Chorvátska (78) a Bulharska (83). Naopak, najspokojnejší sú Dáni (89 percent, iba 10 nespokojných) a potom Luxemburčania (87/13) a Fíni (80/19).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)